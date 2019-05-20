رياضة

مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
وأضاف الفرنسي: "آمل أن أتحمل تلك المسؤولية هنا مع باريس سان جيرمان وسيكون ذلك من دواعي سعادتي، ولكن ربما أنضم إلى مشروع جديد". وتابع مبابي: "قلت ما يتوجب علي قوله الآن، فعندما تكون في موقف مثل هذا، يمكنك إرسال رسائل، وأنا أرسلت بدوري بالفعل، وإذا واصلت الحديث، فسيكون الأمر مبالغ فيه، وهذه ليست الرسالة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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خسارة-فريق-موناكو

الموقف يتأزم.. موناكو يسقط أمام نيم ويصارع الهبوط

بعدما توج بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي، تأزم موقف فريق موناكو في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره نيم، بهدف نظيف، جاء عن طريق رينو ريبار، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ميشيل دي كوستييرس، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات المسابقة، ليرفع نيم رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد فريق الإمارة عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن كان صاحب المركز الثامن عشر، الذي يلعب ملحق الهبوط.
إنيستا

في ميلاده.. إنيستا قائد البرسا عاشق الريال

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، فمن ينسى هدفه التاريخي في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009، ومن ينسى هدفه الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيدة في تاريخها عام 2010، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 أبريل العام الماضي بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم، ويحتفل الرسام بعيد ميلاد الـ35 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات أندريس إنيستا في السطور التالية كالآتي:
نيمار

إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب أحداث نهائي كأس فرنسا

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف النجم البرازيلي نيمار لمدة 3 مباريات، وذلك بعد تعديه على أحد المشجعين خلال المباراة النهائية لكأس فرنسا، وعلى الرغم من العقوبة، فسيكون بمقدور النجم الفرنسي المشاركة في مباراة الغد أمام أنجيه، ضمن مباريات الأسبوع رقم 36 من الدوري الفرنسي، على أن يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة، التي ستحرمه من مواجهة كل من ديجون وستاد ريمس في الجولتين الـ37 والـ38 على الترتيب، إضافةً إلى لقاء السوبر أمام رين في شهر أغسطس المقبل، والذي من المنتظر أن تحتضنه الصين.
مبابي (3)

ريال مدريد يستعد لجعل مبابي الأغلى في التاريخ

يستعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإحداث ثورة كبيرة في صفوف لاعبي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق الملكي هذا الموسم وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بلقب أي بطولة، حيث ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بصورة مفاجئة على يد أياكس بعد الخسارة برباعية على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، وودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في البيرنابيو، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني الذي توج البرسا بلقبه رسميا بالفعل.
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