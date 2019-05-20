مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

كيليان مبابي

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".

وأضاف الفرنسي: "آمل أن أتحمل تلك المسؤولية هنا مع باريس سان جيرمان وسيكون ذلك من دواعي سعادتي، ولكن ربما أنضم إلى مشروع جديد". وتابع مبابي: "قلت ما يتوجب علي قوله الآن، فعندما تكون في موقف مثل هذا، يمكنك إرسال رسائل، وأنا أرسلت بدوري بالفعل، وإذا واصلت الحديث، فسيكون الأمر مبالغ فيه، وهذه ليست الرسالة

وأضاف الفرنسي: "آمل أن أتحمل تلك المسؤولية هنا مع باريس سان جيرمان وسيكون ذلك من دواعي سعادتي، ولكن ربما أنضم إلى مشروع جديد".



وتابع مبابي: "قلت ما يتوجب علي قوله الآن، فعندما تكون في موقف مثل هذا، يمكنك إرسال رسائل، وأنا أرسلت بدوري بالفعل، وإذا واصلت الحديث، فسيكون الأمر مبالغ فيه، وهذه ليست الرسالة التي أرغب في إرسالها".



وسجل مبابي 32 هدفًا مكن بها باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، إلا أن الفريق فشل مرة أخرى في تلبية طموحات ملاكه في دوري أبطال أوروبا بالخروج من دور الـ16 أمام مانشستر يونايتد.



يذكر أن اسم مبابي ارتبط كثيرًا هذا الموسم بالانتقال إلى ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.