رياضة

جروس يشعل غضب المغاربة بالتقليل من الرجاء

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
أشعل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، غضب المغاربة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة نهضة بركان المغربي، علمًا بأن المباراة انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل من الضائع، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، (الأحد المقبل)، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية.
ووجه أحد الصحفيين سؤالا لمدرب الزمالك، عما إذا كان استلهم طريقة لعب الرجاء، حامل لقب الكونفدرالية، خلال مواجهة نهضة بركان، ليجيب جروس: "لا أعرف الرجاء حتى أستلهم شكل أدائه". واستفز هذا الرد بعض الإعلاميين المقربين من الرجاء، حيث لمسوا فيه سخرية واستهتارا بقيمة وشعبية الفريق المغربي. من جانبه حاول
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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جماهير-الزمالك

جروس يعد جماهير ومجلس الزمالك بالتعويض في الإياب

أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن حزنه للهزيمة القاتلة (1-0)، أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
الزمالك وسموحة (16)

الزمالك ونهضة بركان..الأبيض يتفوق على الفرق المغربية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة مصيرية ضد نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

الزمالك في مهمة إخماد نهضة بركان بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، في مواجهة مصيرية، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة، إذ إنه بات على بعد خطوات من انتزاع اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، كما يأمل الفريق في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة.
جروس

«كاف»: جروس على بعد خطوة من كتابة التاريخ

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على المدير الفني لفريق نادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، ومهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان في الكونفدرالية، إذ قال الموقع الرسمي للكاف: "جروس انضم إلى الزمالك في بداية هذا الموسم، كانت التوقعات مرتفعة، ويبدو أنه حقق توقعاته"، مضيفا: "جروس على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ، حيث يطارد العملاق المصري أول لقب له في كأس الاتحاد الإفريقي، وهو أول لقب قاري له منذ عام 2003".
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