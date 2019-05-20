جروس يشعل غضب المغاربة بالتقليل من الرجاء

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

كريستيان جروس

أشعل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، غضب المغاربة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة نهضة بركان المغربي، علمًا بأن المباراة انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل من الضائع، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، (الأحد المقبل)، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لمدرب الزمالك، عما إذا كان استلهم طريقة لعب الرجاء، حامل لقب الكونفدرالية، خلال مواجهة نهضة بركان، ليجيب جروس: "لا أعرف الرجاء حتى أستلهم شكل أدائه". واستفز هذا الرد بعض الإعلاميين المقربين من الرجاء، حيث لمسوا فيه سخرية واستهتارا بقيمة وشعبية الفريق المغربي. من جانبه حاول

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لمدرب الزمالك، عما إذا كان استلهم طريقة لعب الرجاء، حامل لقب الكونفدرالية، خلال مواجهة نهضة بركان، ليجيب جروس: "لا أعرف الرجاء حتى أستلهم شكل أدائه".



واستفز هذا الرد بعض الإعلاميين المقربين من الرجاء، حيث لمسوا فيه سخرية واستهتارا بقيمة وشعبية الفريق المغربي.



من جانبه حاول مدرب نهضة بركان، منير الجعواني، امتصاص هذا التوتر، بتدخله ليؤكد لجروس أن الرجاء البيضاوي فريق كبير، له تاريخ حافل بالألقاب، ويحظى باحترام المغاربة.



ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين، في لقاء الإياب، للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

