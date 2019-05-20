جريمة

إحالة موظف متهم في أحداث العدوة للمحاكمة التأديبية

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف في صرافة صفانية، التابعة لمأمورية الضرائب العقارية "مبانٍ" بالعدوة بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة في المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي- المنيا، وذلك فى ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تنفذه النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، واجتثاث مَن يثبت -بحكم بات- تورطه في الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية، من الوظيفة العامة بأسرها.
تحمل القضية رقم 185 لسنة 2019، وكشفت التحقيقات فيها عن اشتراك المتهم المذكور بدائرة مركز العدوة في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله في خطر، كما اشترك في استعراض القوة والتلويح بالعنف، واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع في القتل والانضمام لجماعة إرهابية، ومساعدتها في طلب
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

تأجيل مرافعة الدفاع بـ«أنصار بيت المقدس» لأول يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لسماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد استكمال المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، من سماع مرافعة النيابة.
مجلس-الدولة

«الإدارية» تؤيد إحالة أمين شرطة للمعاش بسبب اللحية

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش بسبب قيامه بإطلاق لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة فى هذا الصدد. وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة بطلب إلغاء القرار، وذلك استنادا إلى قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المدعى، الذى أقر في التحقيقات التى أجريت معه بتمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

السجن 6 سنوات لجدة ونجليها عرضوا أعضاء حفيديها للبيع

طفل وطفلة من أم واحدة وأبوين مختلفين، تركتهما أمهما فى منزل والدتها برعاية شقيقيها، وتركت للثلاثة مهمة تربية الأطفال وإطعامهم، لكن بعد فترة تم القبض على الجدة والخالين، بعد ورود معلومات إلى رجال مباحث القاهرة بمنطقة المعادي، بشأن ترويج المتهمين الثلاثة لبيع أعضاء الطفلين لسماسرة التجارة فى الأعضاء البشرية بعيادة غير مرخصة بمنطقة المعادي، مقابل مبلغ 80 ألف جنيه، إلا أن بلوغ المعلومات لرجال الأمن أفشل مخططهم، وتم ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الاتجار فى البشر، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.
مجلس-الدولة

تأجيل الطعن على تجديد جواز سفر أيمن نور ليونيو

قررت اليوم السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى أول درجة بتجديد جواز سفره، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، ويحمل الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية عليا، واختصم نور واستند الطعن إلى أن المطعون ضده لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
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