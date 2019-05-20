إحالة موظف متهم في أحداث العدوة للمحاكمة التأديبية

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف في صرافة صفانية، التابعة لمأمورية الضرائب العقارية "مبانٍ" بالعدوة بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة في المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي- المنيا، وذلك فى ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تنفذه النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، واجتثاث مَن يثبت -بحكم بات- تورطه في الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية، من الوظيفة العامة بأسرها.

تحمل القضية رقم 185 لسنة 2019، وكشفت التحقيقات فيها عن اشتراك المتهم المذكور بدائرة مركز العدوة في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله في خطر، كما اشترك في استعراض القوة والتلويح بالعنف، واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع في القتل والانضمام لجماعة إرهابية، ومساعدتها في طلب

تحمل القضية رقم 185 لسنة 2019، وكشفت التحقيقات فيها عن اشتراك المتهم المذكور بدائرة مركز العدوة في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله في خطر، كما اشترك في استعراض القوة والتلويح بالعنف، واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع في القتل والانضمام لجماعة إرهابية، ومساعدتها في طلب الأسلحة والأدوات وحيازة أسلحة وذخائر، مما لا يجوز حيازته وإحرازه.



كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور أحيل إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 28 لسنة 2014، والتي قضى فيها عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وفور ورود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي- شمال المنيا المتضمنة ما سلف بيانه، وانتهت النيابة بإحالته للمحاكمة التأديبية.



