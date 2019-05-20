حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.

واحتل باتريك فان أنهولت لاعب كريستال بالاس المركز العاشر بسرعة 34,96 كم في الساعة، وتفوق حارس مرمى فولهام سيرجيو ريكو على صلاح بوصول سرعته إلى 35,01 كم في الساعة. وتواجد لاعب ليفربول ديفوك أوريجي في المركز الثامن بسرعة 35,04 كم في الساعة، واحتل فيلبي أندرسون لاعب وست هام المركز السابع بسرعة 35,11 كم

واحتل باتريك فان أنهولت لاعب كريستال بالاس المركز العاشر بسرعة 34,96 كم في الساعة، وتفوق حارس مرمى فولهام سيرجيو ريكو على صلاح بوصول سرعته إلى 35,01 كم في الساعة.



وتواجد لاعب ليفربول ديفوك أوريجي في المركز الثامن بسرعة 35,04 كم في الساعة، واحتل فيلبي أندرسون لاعب وست هام المركز السابع بسرعة 35,11 كم في الساعة.



وفي المركز السادس، تواجد جيرارد ديلوفيو بسرعة 35,13 كم في الساعة، مقابل 35,17 كم في الساعة لدياندري يدلين لاعب نيوكاسل في المركز الخامس.



وتواجد ليروي ساني نجم مانشستر سيتي في المركز الرابع بسرعة 35,18 كم في الساعة، مقابل 35,2 كم في الساعة و35,27 كم في الساعة لكل من روبن فيناجري لاعب ولفرهامبتون وكايلي والكر لاعب السيتي في المركزين الثالث والثاني تواليًا، وتصدر القائمة تيموثي فوسو مينساه لاعب فولهام بسرعة 35,32 كم في الساعة.