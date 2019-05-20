رياضة

حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
واحتل باتريك فان أنهولت لاعب كريستال بالاس المركز العاشر بسرعة 34,96 كم في الساعة، وتفوق حارس مرمى فولهام سيرجيو ريكو على صلاح بوصول سرعته إلى 35,01 كم في الساعة. وتواجد لاعب ليفربول ديفوك أوريجي في المركز الثامن بسرعة 35,04 كم في الساعة، واحتل فيلبي أندرسون لاعب وست هام المركز السابع بسرعة 35,11 كم
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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بعد الثلاثية.. السيتي يواجه ليفربول في الدرع الخيرية

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.
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صلاح يوجه رسالة جديدة لجماهير ليفربول

علق نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على خسارة ليفربول أمس لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من المستوى الاستثنائي الذي قدمه الريدز طوال الموسم، وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق ينهي الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، حيث أنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 98 نقطة ليتوج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويحرم ليفربول من الظفر باللقب الأول له منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990، واللقب الأول في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992.
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حصاد الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019

توج مانشستر سيتي أمس بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا بعد تغلبه على برايتون بنتيجة 4-1، لينهي الصراع الشرس الذي مر به مع ليفربول منذ بداية الموسم للتتويج بلقب واحد من أفضل مواسم الدوري الإنجليزي على الإطلاق، وشهد هذا الموسم العديد من الأرقام المميزة، حيث شهد إقامة 380 مباراة سجل خلالها 1,027 هدفًا بمعدل 2,82 هدفًا في المباراة الواحدة، وتوج بلقب الهداف الثلاثي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا.
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صلاح يعد جماهير ليفربول بالقتال على لقب الدوري

أكد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على أنه سيقاتل رفقة زملائه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وحقق الريدز رقمًا قياسيًا هذا الموسم بإنهاء الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة ولم يتعرضوا طوال الموسم سوى لهزيمة وحيدة كأعلى نقاط يجمعها فريق ينهي الموسم في المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن كل ما فعله ليفربول لم يكن كافيًا للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، حيث توج مانشستر سيتي بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
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