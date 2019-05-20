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تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي(صور)

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
سهير البابلي والمخرج عمر زهران
سهير البابلي والمخرج عمر زهران
نشر المخرج عمر زهران، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا تجمعه مع الفنانة القديرة سهير البابلي، والتي تم حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وكتب: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا.. سهير البابلي". وقد تفاعل الجمهور سريعًا مع المنشور الخاص بـ"زهران" حيث علقوا بالدعاء لها بتمام الشفاء، كما تذكروا لها العديد من الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها الفنية الحافلة، كما طلبوا من "زهران" أن يوصل سلامهم لها، وأنهم جميعًا يدعون لها بالصحة والعافية.
وبحسب تصريحات صحفية لزهران، فالفنانة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، والزيارات بموافقة الأطباء. الفنانة الكبيرة ولدت في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني حافل، فمن أشهر مسلسلاتها: "قانون سوسكا، بكيزة وزغلول، ألف ليلة وليلة، الأيدي الناعمة"، ومن أفلامها أيضًأ: "نهر الحب، أخطر
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رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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