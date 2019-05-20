تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي(صور)

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

سهير البابلي والمخرج عمر زهران

نشر المخرج عمر زهران، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا تجمعه مع الفنانة القديرة سهير البابلي، والتي تم حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وكتب: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا.. سهير البابلي". وقد تفاعل الجمهور سريعًا مع المنشور الخاص بـ"زهران" حيث علقوا بالدعاء لها بتمام الشفاء، كما تذكروا لها العديد من الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها الفنية الحافلة، كما طلبوا من "زهران" أن يوصل سلامهم لها، وأنهم جميعًا يدعون لها بالصحة والعافية.

وبحسب تصريحات صحفية لزهران، فالفنانة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، والزيارات بموافقة الأطباء. الفنانة الكبيرة ولدت في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني حافل، فمن أشهر مسلسلاتها: "قانون سوسكا، بكيزة وزغلول، ألف ليلة وليلة، الأيدي الناعمة"، ومن أفلامها أيضًأ: "نهر الحب، أخطر