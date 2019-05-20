رياضة

ماني بين أكثر اللاعبين المنحوسين في البريميرليج

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
بعد انتهاء موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على أكثر اللاعبين الذين عانوا من سوء حظ كبير خلال هذا الموسم، عبر تسديد أكبر عدد من الكرات سواء في العارضة أو القائمين، والذين بلغ عددهم 13 لاعبًا، والمفاجأة في تلك القائمة أن الأمر لم يقتصر على المهاجمين فقط، بل شملت القائمة أيضًا مدافعين، وتواجد في القائمة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.
وسدد فان دايك على القائمين والعارضة 4 مرات هذا الموسم، وهو نفس عدد تسديدات مهاجم أرسنال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج. وسدد أيضًا 4 مرات على القائمين والعارضة كل من ناثان ريدموند لاعب ساوثهامبتون وروبرتو بيريرا لاعب واتفورد ولوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس. بينما سدد 5 مرات على القائمين والعارضة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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ليفربول يلغي حفله السنوي لهذا السبب

قرر نادي ليفربول الإنجليزي إلغاء حفله السنوي لتكريم أفضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي الذي كان من المفترض تنظيمه مع الجماهير بسبب موقف الفريق من المنافسة على الألقاب، حيث نافس فريق ليفربول الإنجليزي على بطولتين هذا الموسم، الاولى كانت الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بفارق نقطة وحيدة، ودوري أبطال أوروبا، والذي يخوض النهائي أمام توتنهام هوتسبير مطلع الشهر المقبل في مدريد على ملعب فريق أتلتيكو.
هدف-صلاح-ليفربول

حصاد الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019

توج مانشستر سيتي أمس بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا بعد تغلبه على برايتون بنتيجة 4-1، لينهي الصراع الشرس الذي مر به مع ليفربول منذ بداية الموسم للتتويج بلقب واحد من أفضل مواسم الدوري الإنجليزي على الإطلاق، وشهد هذا الموسم العديد من الأرقام المميزة، حيث شهد إقامة 380 مباراة سجل خلالها 1,027 هدفًا بمعدل 2,82 هدفًا في المباراة الواحدة، وتوج بلقب الهداف الثلاثي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا.
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صلاح يعد جماهير ليفربول بالقتال على لقب الدوري

أكد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على أنه سيقاتل رفقة زملائه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وحقق الريدز رقمًا قياسيًا هذا الموسم بإنهاء الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة ولم يتعرضوا طوال الموسم سوى لهزيمة وحيدة كأعلى نقاط يجمعها فريق ينهي الموسم في المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن كل ما فعله ليفربول لم يكن كافيًا للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، حيث توج مانشستر سيتي بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
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صلاح على موعد مع التاريخ اليوم أمام وولفرهامبتون

يدخل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مباراة اليوم الأحد الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام وولفرهامبتون، على مقربة من كتابة تاريخ جديد لليفربول. ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 22 هدفًا، متفوقًا بهدفين على كل من مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج، إضافة إلى زميله في الفريق ساديو ماني، وفي حال تمكن صلاح من حسم لقب هداف الدوري لصالحه، فسيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يتوج بلقب هداف الدوري مرتين متتاليتين.
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