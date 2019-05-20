ماني بين أكثر اللاعبين المنحوسين في البريميرليج

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

ساديو ماني

بعد انتهاء موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على أكثر اللاعبين الذين عانوا من سوء حظ كبير خلال هذا الموسم، عبر تسديد أكبر عدد من الكرات سواء في العارضة أو القائمين، والذين بلغ عددهم 13 لاعبًا، والمفاجأة في تلك القائمة أن الأمر لم يقتصر على المهاجمين فقط، بل شملت القائمة أيضًا مدافعين، وتواجد في القائمة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

وسدد فان دايك على القائمين والعارضة 4 مرات هذا الموسم، وهو نفس عدد تسديدات مهاجم أرسنال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج. وسدد أيضًا 4 مرات على القائمين والعارضة كل من ناثان ريدموند لاعب ساوثهامبتون وروبرتو بيريرا لاعب واتفورد ولوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس. بينما سدد 5 مرات على القائمين والعارضة