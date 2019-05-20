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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
مسلسل حكايتي الحلقة 14 - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
مسلسل حكايتي الحلقة 14 - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
بينما أخذ «أدهم» يتحدث مع «داليدا» وأكد لها أنه لا يريد قتلها، وسيذهب بها إلى المأذون ليتزوجا، وأنه سيخسر أهله من أجل كسب حبها، لكنها لم تصدقه، وفى الوقت نفسه اتجه «نادر» يجسده أحمد جمال سعيد، إلى الشرب حتى ينسى هروب «داليدا» منه ليلة الفرح، وحاول والده
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل حكايتي (13)| ياسمين صبري تفضح وفاء عامر

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «حكايتي»، بطلب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من «فريدة العسال» أن تكتب اسمها إلى جوارها على الفستان فى مسابقة أسبوع الموضة، كون الفستان من تصميمها، لكنها رفضت، أما والدة «على» تجسدها نهال عنبر، فطلبت من ابنها أن يتصل بـ«بيري» تجسدها سارة نخلة، ويصالحها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه يفعل ما يحب، لترد عليه بغضب شديد وتنصحه بالابتعاد عن «داليدا»، بينما تركت زوجة «سليم» الثانية البيت له، بعد أن أصبح لا يملك شيئا، لكن اعترضها «حسام» الذي يجسده إسلام جمال، وقام بمنعها، حتى لا تبلغ عنه وعن والده بأنهما قتلا «نور».
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مسلسل حكايتي (12)| ياسمين صبري تنجو من شقيقها

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «حكايتي» وصول «حسام» يجسده إسلام جمال، إلى الإسكندرية وهناك شاهد شقيقته «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، على البحر ونزل من عربته وجرى خلفها، لكنها هربت منه، وفى الوقت نفسه وصل «أدهم» يجسده أحمد حاتم، إلى مكان سكن أهل «داليدا» ولم يصل لشيء وعادت «داليدا» إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، لتكون في أمان بعيدا عن يد شقيقها، وحذرتها «فريدة» من الهرب منها لأنها لن تجد مأوى آخر وطلبت منها أن تبدأ في العمل على التصميمات الجديدة، ونجح «أدهم» فى أن يصل إلى مكان عمل «داليدا» لكن «فريدة» أخبرته بأنها لا تعلم عنها شيئا.
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مسلسل حكايتي (9).. داليدا تعمل خادمة لدى وفاء عامر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل «حكايتي» طرد «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من عملها وسكنها بعد فضحها أمام الجميع، لتذهب إلى البحر حائرة ماذا تفعل؟ بينما حاول «على» يجسده أحمد صلاح حسني، أن يطمئن على «داليدا»، وهناك وجد «سماحة» يجسده مصطفى درويش، الذى خاض فى سمعتها أمام الجميع، وقام «على» بضربه ورحل، وذهبت الفتاة التي كانت تسكن مع «داليدا» فى البنسيون وأخبرتها بما فعله «على»، ثم أخذتها إلى «فايزة» تجسدها وفاء عامر، مصممة أزياء، لكى تساعدها فى أن تجد عملا ومكانا تسكن فيه، واعترضت «فايزة» فى البداية على أن تسكن لديها، لكنها وافقت فى النهاية.
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مسلسل حكايتي الحلقة (8)| طرد داليدا من عملها ومنزلها

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «حكايتي»، استيقاظ «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من كابوس مخيف رأت فيه «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فيما جلس «على» يجسده أحمد صلاح حسني، مع جده «البارون» يجسده جميل برسوم، وأخذ يحكى له عن الفتاة التي أنقذها وأنه وقع فى حبها، ولا يعرف عنها أى شيء، وطلب جده منه أن يسأل عنها ويعرف من هي عائلتها، خاصة أنهم من عائلة كبيرة فى الإسكندرية، وأخبر رجال «أدهم» عما يقوله «الخان» عنه، وأن الجميع يتحدث عن عدم قدرته على أخذ حق أخته التي قتلت.
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