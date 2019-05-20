مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

مسلسل حكايتي الحلقة 14 - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.

بينما أخذ «أدهم» يتحدث مع «داليدا» وأكد لها أنه لا يريد قتلها، وسيذهب بها إلى المأذون ليتزوجا، وأنه سيخسر أهله من أجل كسب حبها، لكنها لم تصدقه، وفى الوقت نفسه اتجه «نادر» يجسده أحمد جمال سعيد، إلى الشرب حتى ينسى هروب «داليدا» منه ليلة الفرح، وحاول والده