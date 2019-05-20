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الحلقة14 «طلقة حظ»: إيمي سالم تضرب محمد أنور بالنار

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
طلقة حظ
طلقة حظ
بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بهروب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من «البنسيون» ويصطدمان عند خروجهما بـ«نرمين» الفنانة إيمي سالم أمامهما، وتأتي مجموعة من المسلحين وتخطفهم، ويتبين من أحداث المسلسل أن هذه العصابة تتبع «مي» الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» والمتهم فى قتله عبد الصبور فى محاولة منها لمعرفة أسباب قتلهم زوجها وإجبار نرمين على الاعتراف بقتل «شريف».
كما شهدت الحلقة دخول «حسن» الفنان خالد أنور السجن، وهناك يعلم المساجين أنه على علاقة بـ«عبد الصبور»، فيتعاملون معه باحترام فى البداية، قبل أن تحدث مشادات بين المساجين من أجل الترحيب به «تشريفة». وتمر أحداث المسلسل، وتعلم «سلوى» الفنانة آيتن عامر، وأسرتها
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

الحلقة14 «ابن أصول»: زواج آيتن عامر من حمادة هلال

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل«ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC »في الساعة الثامنة مساءً، تتبع «هشام» الفنان حمادة هلال لوالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، فى محاوله منه لكشف علاقتها العاطفية «برشدي» الفنان فراس سعيد، بعد ذهابها لمقابلته فى أحد المطاعم. كما شهدت الحلقة إخبار «نعمة» الفنانة آيتن عامر «هشام» برغبة والدته فى أن تزوجها له لمدة 6 أشهر مقابل الحصول على مليون جنيه، و يطالبها بأن تقبل العرض على الفور، لأنها فرصة لن تتكرر وحتى يتثنى لهما إعلان زواجهما للجميع.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

الحلقة 7«ابن أصول»: نعمة تُهدد حمادة هلال بالانتحار

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، بمعرفة «هشام» الفنان حمادة هلال بأن «شامل» خال والدته والمقيم معهم بالمنزل له علاقة بالتهيؤات التى تعرض لها فى الحلقات الماضية، حيث كان يقوم بتأجير أحد الأشخاص للظهور أمامه فى المنزل ثم يختبئ دون أن يراه أحد غيره، ليقوم «هشام» برد الأمر له بنفس الطريقة بتأجير إحدى السيدات لتخبر «شامل»بأنها تحبه قبل أن يتصل به ويخبره بأنها قد ماتت ثم تعود للظهور أمامه بصورة «عفريته» فى المنزل ويصاب هو الآخر بالتهيؤات.
مسلسل-طلقة-حظ

حلقة 7«طلقة حظ»: محاولة شنق «عبد الصبور وعباس»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، لقاء «نرمين» الفنانة إيمي سالم، بضابط الشرطة الفنان محمد جمعة لتؤكد له على أنها تمتلك دليل براءة «عبد الصبور» المتمثل فى عقد زواج «عبد الصبور» بالقتيله «ليلى» منذ 5 سنوات حيث بدا متحمسًا للغاية، بالإضافة إلى تمكنه من القبض على «عباس» الفنان محمد أنور، لكنه سرعان ما غير موقفه بعدما علم أن «عبد الصبور» قام بقتل أحد المساجين فى القسم الخاص به مؤكداً على أن مستقبله المهنى فى خطر.
مسلسل-طلقة-حظ

«طلقة حظ».. إصابة محمد أنور بطلق ناري والقبض عليه

تطورات كبيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بعد اعتراف مصطفى خاطر «عبد الصبور» بصحة الأدلة التى واجهه بها وكيل النيابة الفنان «محمد عادل». والأدلة تمثلت فى مجموعة من الصور التى تجمع «عبد الصبور» والقتيلة الفنانة «جيهان خليل» بالإضافة إلى عقد شراكة يجمع بينه وبين القتيل الآخر «شريف»، وهو ما جعل وكيل النيابة يصر على أن الجريمة «لابساه لابساه» على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل «عبد الصبور» لإقناعه بأنه لا يعرف شيئا عن الجرائم المنسوبة إليه.
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