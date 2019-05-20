الحلقة14 «طلقة حظ»: إيمي سالم تضرب محمد أنور بالنار

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

طلقة حظ

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بهروب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من «البنسيون» ويصطدمان عند خروجهما بـ«نرمين» الفنانة إيمي سالم أمامهما، وتأتي مجموعة من المسلحين وتخطفهم، ويتبين من أحداث المسلسل أن هذه العصابة تتبع «مي» الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» والمتهم فى قتله عبد الصبور فى محاولة منها لمعرفة أسباب قتلهم زوجها وإجبار نرمين على الاعتراف بقتل «شريف».

كما شهدت الحلقة دخول «حسن» الفنان خالد أنور السجن، وهناك يعلم المساجين أنه على علاقة بـ«عبد الصبور»، فيتعاملون معه باحترام فى البداية، قبل أن تحدث مشادات بين المساجين من أجل الترحيب به «تشريفة». وتمر أحداث المسلسل، وتعلم «سلوى» الفنانة آيتن عامر، وأسرتها