فوز نهضة بركان بالكونفدرالية = 15 ألف دولار لكل لاعب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

نهضة بركان - الزمالك

حفز فوزي لقجع، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، لاعبيه قبل مواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، وأكد لقجع للاعبين أن كل منهم سيحصل على حوالي 15 ألف دولار، حال توجوا بلقب الكونفدرالية الأول في تاريخ النادي، وكان مجلس إدارة بركان وعد لاعبيه بمكافأة في حدود 10 آلاف دولار، بداية الأمر، بغية تحفيزهم قبل رفعها وحثهم على إنجاز المهمة الصعبة أمام العملاق المصري، علمًا بأنه لم يسبق لبركان في تاريخ مشاركاته الإفريقية أن بلغ المربع النهائي لمسابقة قارية.

وسيتقاضى نهضة بركان مكافأة من اتحاد الكرة المغربي، في حدود 350 ألف دولار، حال توج باللقب الإفريقي، في حين سيحصل الوداد مقابل الظفر بلقب دوري الأبطال على مكافأة تحفيزية في حدود 550 ألف دولار. وتعرض الزمالك، للخسارة بهدف نظيف في الذهاب، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري. ونزل

وسيتقاضى نهضة بركان مكافأة من اتحاد الكرة المغربي، في حدود 350 ألف دولار، حال توج باللقب الإفريقي، في حين سيحصل الوداد مقابل الظفر بلقب دوري الأبطال على مكافأة تحفيزية في حدود 550 ألف دولار.



وتعرض الزمالك، للخسارة بهدف نظيف في الذهاب، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري.



ونزل فوزي لقجع لغرفة تبديل الملابس للقاء اللاعبين وتهنئتهم على إيمانهم بحظهم في تحقيق الانتصار والتسجيل في الدقائق التي أضافها حكم المباراة جاني سيكازوي، كما أثنى على لاعبي ناديه ودعاهم للتركيز في مواجهة الإسكندرية المقبلة.



وسيكون لقجع في مقدمة الوفد البركاني الذي سيسافر لمصر لحضور مباراة الإياب، بهدف العودة بلقب تاريخي غير مسبوق في تاريخ النادي والثاني على التوالي للكرة المغربية بعد الذي تحصل عليه الرجاء البيضاوي في النسخة المنصرمة.