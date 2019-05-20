ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

ترامب - أرشيفية

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".

وأعرب ترامب، عن اعتقاده بأن الصين "تريد أن تستبدل الولايات المتحدة لتصبح القوة العظمى في العالم"، مشددا على أن ذلك "لن يحدث معه". وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أن تعليقات ترامب تشير إلى أنه غير متعجل في العودة إلى التفاوض مع الصين بعد انتهاء فشل محادثات محاولة إنهاء الحرب التجارية هذا الشهر، والتي