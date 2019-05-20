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ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
ترامب - أرشيفية
ترامب - أرشيفية
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
وأعرب ترامب، عن اعتقاده بأن الصين "تريد أن تستبدل الولايات المتحدة لتصبح القوة العظمى في العالم"، مشددا على أن ذلك "لن يحدث معه". وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أن تعليقات ترامب تشير إلى أنه غير متعجل في العودة إلى التفاوض مع الصين بعد انتهاء فشل محادثات محاولة إنهاء الحرب التجارية هذا الشهر، والتي
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ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
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ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
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«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
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ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
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قبل 2020.. الصفقة التجارية مع الصين تحدد مصير ترامب

أدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون بمقدوره الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2020 فقط عن طريق توجيه الانتقادات والسخرية من المرشحين الديمقراطيين المحتملين في الاستحقاق الرئاسي الذي تنتظره الولايات المتحدة العام المقبل. وعندما انتهى الرئيس ترامب من الاستهزاء بالمرشحين الديمقراطيين للرئاسة في تجمع حاشد بولاية فلوريدا هذا الأسبوع، نقل تركيزه بشكل مفاجئ على حربه التجارية المكثفة مع الصين، وهو ما يشير إلى إدراكه أهمية الرهان على ذلك للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.
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هل تتسبب الحرب التجارية في ارتفاع قياسي للأسعار؟

دخلت الحرب التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين مرحلة جديدة بعد أن فشلت المفاوضات بين الجانبين في التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين بشأن التعريفات الجمركية التي تم فرضها بشكل متبادل خلال العام الماضي. ومع بداية فصل جديد في هذه الحرب، بدا أن هناك متضررين جددا من الإجراءات المتبعة من كلال الجانبين، والتي من المتوقع أن ترتفع بأسعار بعض السلع المستوردة من البلدين في دول أخرى، وعلى رأسها بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب.
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ترامب «المتهور» يهدد المفاوضات التجارية مع الصين

في محاولة لنزع فتيل الحرب التجارية المشتعلة بينهما، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الصيني شي جين بينج على الدخول في هدنة، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين الأخيرة التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من استمرار المفاوضات بين البلدين منذ فبراير الماضي، فإن ترامب فاجأ الجميع وهدد برفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية بقيمة مئتي مليار دولار، لتصبح خمسة وعشرين في المئة بدلا من عشرة في المئة فقط.
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ترامب يرفع الجمارك على سلع صينية بـ 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الأحد، أن الولايات المتحدة سترفع ابتداءً من يوم الجمعة المقبل من 10 % إلى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، معربا عن الأسف لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد". يأتي هذا القرار الأميركي قبل ثلاثة أيام من وصول وفد صيني رفيع الأربعاء إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، إذ قدمت هذه الجولة بأنها ستكون الأخيرة ويمكن أن تنتهي بالتوصل الى اتفاق تجاري.
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