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بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

تحرير:بيتر مجدي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.
ظهر الفنان تامر هجرس بشخصية زيد السكري، أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرين، وشغلته «food blogger»، أي متخصص في تذوق الطعام والكتابة عنه، وانتقد «لهفة»، تلك الفتاة العشوائية التي تحاول اقتحام عالم السوشيال ميديا بعد فيديو لها عن «السوشي»، وقرر مع صديقة له،
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
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«بدل الحدوتة 3» يسخر من نشطاء السوشيال ميديا

بالتزامن مع انتشار هاشتاج «وسط البلد»، الذي يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما يسمونه «مجتمع وسط البلد»، والمصطلحات الدارجة بين رواده، جاءت الحلقة الـ12 من مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم، لتسخر من ظاهرة الـ«influencers» أو المؤثرين فى مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لهم متابعون بالآلاف، وانتهت الحلقة بتعرف لهفة «دنيا» على مظهر الشمشيرجي «أحمد رزق»، خلال حفل لمشاهير السوشيال ميديا حاولت التسلل إليه، وتم طردها مع «مظهر» أحد جرسونات الحفل، بعد أن تمت معاملته بطريقة سيئة من مدعوي الحفل من النشطاء المشهورين.
فريق-عمل-مسلسل-دنيا-سمير-غانم

عودة «لهفة» في الحدوتة 2 من «بدل الحدوتة 3»

بدأت الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به الفنانة دنيا سمير غانم، خلال موسم شهر رمضان من العام الجاري 2019، وعلى عكس الحدوتة الأولى التي كانت حلقاتها منفصلة، فإن الحدوتة الثانية التي يقوم ببطولتها بجوار دنيا الفنان أحمد رزق تبدو حلقاتها متصلة وتلعب فيها دنيا شخصية «لهفة»، وهي شخصية تسكن في منطقة شعبية إلا أنها تحاول الارتقاء بنفسها من خلال فيديوهات تبثها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ومغرمة بزيادة عدد متابعيها، ويلعب الفنان سمير غانم دور والدها وشيماء سيف زوجة أبيها.
فريق-عمل-مسلسل-دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. زواج على طريقة «البحث عن فضيحة»

على طريقة ورطة الفنان سمير صبري في "جوازة" بفيلم «البحث عن فضيحة»، هكذا ورطت «بيلا» -دنيا سمير غانم- زميلها في المكتب «راشد» -محمد سلام- في الزواج بفتاة في الصعيد خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، لتنجز مهمتها بإنقاذ عميل مكتبهم المجبر على الزواج بـ«إلزام» بسبب «ثأر» سينتهي بتلك الزيجة بين عائلتين في الصعيد. وشهدت الحلقة تقديم أغنية «يا أهل الهوى» من دنيا باللهجة الصعيدية، كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، لتكون الأغنية رقم 3 خلال أحداث الحدوتة الأولى من المسلسل التي قاربت على الانتهاء.
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