بدل الحدوتة 3.. سخرية من «فيديوهات السوشيال»

تحرير:بيتر مجدي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

دنيا سمير غانم

يواصل شريف نجيب، مؤلف الحدوتة الثانية من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بطولة دنيا سمير غانم، السخرية من مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، فبعد 4 حلقات من بداية الحدوتة التي شاركت في كتابتها دينا ماهر، عن ظاهرة «الفيديوهات والفيديوهات المضادة» التي يسخر فيها رواد مواقع التواصل بعضهم من بعض، خاصة أن بعض الـ«influencers» يخصصون «فيديوهات لايف» للسخرية من الآخرين، وتلقى هذه الفيديوهات رواجا كبيرا وإعجابا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت الحلقة وجود الفنان تامر هجرس ضيف شرف، والذي أطلق «وصلة تريقة» على لهفة، وتلعب دورها دنيا سمير غانم.

ظهر الفنان تامر هجرس بشخصية زيد السكري، أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرين، وشغلته «food blogger»، أي متخصص في تذوق الطعام والكتابة عنه، وانتقد «لهفة»، تلك الفتاة العشوائية التي تحاول اقتحام عالم السوشيال ميديا بعد فيديو لها عن «السوشي»، وقرر مع صديقة له،