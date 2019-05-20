بعد الهزيمة.. ماذا قال نجوم الرياضة للاعبي الزمالك؟

بعد الهزيمة بهدف يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

هنأ رئيس نادي الزمالك، لاعبيه على مستواهم، رغم الهزيمة أمام مضيفهم نهضة بركان المغربي (1-0)، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، حيث وعد لاعبيه بمنحهم مكافأة، لأنهم "كانوا على قدر المسؤولية"، لكنه لن يمنحها للجهاز الفني، بقيادة السويسري كريستيان جروس "الذي فشل في التعامل مع المباراة خلال اللحظات الأخيرة، ولم يجر تغييرًا يضيع به الوقت" على حد قول رئيس الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك: "كان من الممكن إجراء تغيير أخير بنزول الونش"، مؤكدًا أنه يتحمل جروس بصعوبة، وينتظر حتى مباراة الإياب، الأحد المقبل، مبديا اندهاشه من تغيير كهربا "الذي كان أفضل لاعبي اللقاء". وأشار إلى أن لاعبي الزمالك، حازم إمام، وخالد بوطيب، وجنش، سيكونون جاهزين لمواجهة العودة، وهاجم رئيس القلعة

وأضاف رئيس الزمالك: "كان من الممكن إجراء تغيير أخير بنزول الونش"، مؤكدًا أنه يتحمل جروس بصعوبة، وينتظر حتى مباراة الإياب، الأحد المقبل، مبديا اندهاشه من تغيير كهربا "الذي كان أفضل لاعبي اللقاء".



وأشار إلى أن لاعبي الزمالك، حازم إمام، وخالد بوطيب، وجنش، سيكونون جاهزين لمواجهة العودة، وهاجم رئيس القلعة البيضاء جنش، مؤكدا أن تألق الحارس الشاب، عمر صلاح "درس قاس له"، معتبرًا أن ما فعله أمام النجم الساحلي، في إياب نصف النهائي، جعل الحكم يعاقب الفريق اليوم على إضاعة أي دقيقة.



ومن جهة أخرى، طلب رئيس الزمالك من وزير الداخلية، السماح بدخول 60 ألف مشجع لمباراة ملعب برج العرب، بدلًا من 30 ألفًا، مبديًا ثقته في تعويض الهزيمة.



وأكد أنه سيكون في استقبال الفريق المغربي، الثلاثاء المقبل، في المطار، كما حدث من جانب نهضة بركان، عندما استقبل الزمالك بشكل مميز، وتابع: "أشكر الشعب المغربي على حسن الضيافة، ولنا ضربة جزاء غير محتسبة، والجهاز الإداري للزمالك لم يطلب الاحتكام لتقنية الفيديو".

شكر ورسالة

كما أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، بلاعبي الفريق الذين قدموا مباراة تكتيكية عالية أمام نهضة بركان، وأضاف يوسف أن الخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء وتقديم الفريق مباراة قوية وكان قريبًا من تحقيق الفوز في أوقات كثيرة من اللقاء.



وأكد تيجانا أن لاعبي الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية خلال شوطي اللقاء، لافتا إلى أن الهدف الذي سجله الفريق المغربي، جاء في وقت قاتل للغاية، ولكننا قادرون على التعويض بالقاهرة.

سنعوض في الإياب

من جانبه أعرب السويسري كريستيان جروس، عن حزنه للهزيمة القاتلة، حيث قال جروس، إن الزمالك سيقاتل في مباراة الإياب، من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، وأكد أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء، خاصةً في خط الدفاع، بعد أن استقبل الفريق هدفا من هجمة مرتدة، ووعد المدير الفني جماهير الفريق الأبيض، ومجلس الإدارة، بالتعويض في مباراة الإياب.



وأضاف جروس: "لعبنا من أجل الفوز وحاولنا التسجيل، لكن التوفيق لم يحالفنا في أكثر من فرصة.. نهضة بركان منافس قوي، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ولعبنا بطريقة جيدة، وكنا متلاحمين.. اللاعبون استماتوا، وكان من الممكن أن نحافظ على التعادل، لولا الهدف الذي سُجل في آخر اللحظات، وسنخوض مباراة الإياب بذكاء، عبر تقسيم مجهودنا.. وعلينا أن نستغل كل المعطيات للفوز باللقب".

رسائل نجوم الرياضة للاعبي الزمالك

ووجه العديد من نجوم الرياضة رسائل للاعبي الزمالك بعد السقوط أمام نهضة بركان، حيث كتب الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

من مدة طويله لم أستمتع بأداء الزمالك مثلما استمتعت به أمام البركان . حرفنة عالية جدا لكل اللاعيبة رجولة في الأداء روح عالية جدا مهارات في التسليم والاستلام دفاع حديدي . ومبروك لمصر حارس مرمى اسمه عمر صلاح وتعويض الجول في مصر لن يكون صعبا على الإطلاق هانت يا زمالك — Amr Adib (@Amradib) May 19, 2019



كما كتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أداء رجولي قوى للاعبي الزمالك، وخطأ دفاعي تفوق فيه لاعبان على ثلاثة مدافعين، منح نهضة بركان هدفًا وحيدًا للتوجولي الخطير كودجو، أهدر الزمالك 3 فرص للتهديف مقابل 3 فرص للنهضة.. عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما".

أداء رجولي قوى للاعبي الزمالك وخطأ دفاعي تفوق فيه لاعبين علي ثلاثة مدافعين منح نهضة بركان هدفا وحيدا للتوجولي الخطير كودجو . أهدر الزمالك 3 فرص للتهديف مقابل 3 فرص للنهضة .. عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما . — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) May 20, 2019





فيما كتب محمد ممدوح هاشم، نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، ولاعب الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر:

دعم كامل للاعبي نادي الزمالك من سنين مشفتش اللاعبين بتموت في الملعب فاضل أسبوع كان نفسي أبقى في مصر و أحضر الماتش ما علينا المهم إني مستني خلال الأسبوع دا لحد يوم الماتش مستني أشوف الوايت نايتس كل يوم قدام النادي بيشجعو الفرقة حتى لو من على الباب كلها 90 دقيقة و هنكسب إنشاء الله — mohamed mamdouh (@MohamedMamdouh) May 20, 2019



من جانبه كتب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بإذن الله سنحسم البطولة في برج العرب في وجود 70 ألف مشجع.. اللاعبون تعاهدوا على إسعاد الجماهير يوم الأحد القادم".

بإذن الله سنحسم البطولة في برج العرب في وجود 70 ألف مشجع اللاعيبن تعاهدوا على اسعاد الجماهير يوم الأحد القادم pic.twitter.com/8wKHNASvyg May 20, 2019



وكتب عمر جابر، لاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "جمهورك سندك إن شاء الله قادرين على الفوز في مباراة العودة.. لاعيبة رجالة".

جمهورك سندك ان شاء الله قادرين علي الفوز في مباراة العودة .... لاعيبة رجالة ???? — Omar Gaber (@omargaber) May 19, 2019



بينما كتب المعلق الرياضي أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "خسر الزمالك ذهاباً عادى جداً، فى النهائيات، قلنا إنه أمر طبيعي الحمد لله إنها بهدف واحد فقط، وهذا تمنيناه إذا حدثت الخسارة تكون بأقل الخسائر، لقاء العودة الطبيعى والعادى إن الزمالك سيفوز وبفارق أكثر من هدفين وليس هدف واحد.. (عمر صلاح شكرًا وكهربا ستسجل فى العودة) ".

خسر الزمالك ذهاباً عادى جداً !فى النهائيات ! قلنا انه امراً طبيعياً الحمد لله انها بهدف واحد فقط و هذا تمنيناه اذا حدثت الخسارة تكون بأقل الخسائر لقاء العودة الطبيعى و العادى ان الزمالك سيفوز و بفارق أكثر من هدفين و ليس هدف واحد ( عمر صلاح شكراً و كهرباء ستسجل فى العودة) ?? pic.twitter.com/HwRejSlfRQ May 20, 2019



فيما كتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لعيبة رجالة وقد المسؤولية والله وعملوا اللي عليهم.. وإن شاء الله البطولة في ميت عقبة والتتويج هيكون من مصر"، كما كتب الإعلامي كريم خطاب: "لعيبة رجالة وإن شاء الله التعويض هنا والبطولة زملكاوية".

لعيبة رجالة وقد المسؤولية والله وعملوا اللي عليهم.. وان شاء الله البطولة في ميت عقبة والتتويج هيكون من مصر ???? — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) May 19, 2019





لعيبة رجالة و ان شاء الله التعويض هنا و البطولة زمالكاوية — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) May 20, 2019

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.