بعد الهزيمة.. ماذا قال نجوم الرياضة للاعبي الزمالك؟

بعد الهزيمة بهدف يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب
هنأ رئيس نادي الزمالك، لاعبيه على مستواهم، رغم الهزيمة أمام مضيفهم نهضة بركان المغربي (1-0)، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، حيث وعد لاعبيه بمنحهم مكافأة، لأنهم "كانوا على قدر المسؤولية"، لكنه لن يمنحها للجهاز الفني، بقيادة السويسري كريستيان جروس "الذي فشل في التعامل مع المباراة خلال اللحظات الأخيرة، ولم يجر تغييرًا يضيع به الوقت" على حد قول رئيس الزمالك.
وأضاف رئيس الزمالك: "كان من الممكن إجراء تغيير أخير بنزول الونش"، مؤكدًا أنه يتحمل جروس بصعوبة، وينتظر حتى مباراة الإياب، الأحد المقبل، مبديا اندهاشه من تغيير كهربا "الذي كان أفضل لاعبي اللقاء".
وأشار إلى أن لاعبي الزمالك، حازم إمام، وخالد بوطيب، وجنش، سيكونون جاهزين لمواجهة العودة، وهاجم رئيس القلعة
وأضاف رئيس الزمالك: "كان من الممكن إجراء تغيير أخير بنزول الونش"، مؤكدًا أنه يتحمل جروس بصعوبة، وينتظر حتى مباراة الإياب، الأحد المقبل، مبديا اندهاشه من تغيير كهربا "الذي كان أفضل لاعبي اللقاء".
وأشار إلى أن لاعبي الزمالك، حازم إمام، وخالد بوطيب، وجنش، سيكونون جاهزين لمواجهة العودة، وهاجم رئيس القلعة البيضاء جنش، مؤكدا أن تألق الحارس الشاب، عمر صلاح "درس قاس له"، معتبرًا أن ما فعله أمام النجم الساحلي، في إياب نصف النهائي، جعل الحكم يعاقب الفريق اليوم على إضاعة أي دقيقة.
ومن جهة أخرى، طلب رئيس الزمالك من وزير الداخلية، السماح بدخول 60 ألف مشجع لمباراة ملعب برج العرب، بدلًا من 30 ألفًا، مبديًا ثقته في تعويض الهزيمة.
وأكد أنه سيكون في استقبال الفريق المغربي، الثلاثاء المقبل، في المطار، كما حدث من جانب نهضة بركان، عندما استقبل الزمالك بشكل مميز، وتابع: "أشكر الشعب المغربي على حسن الضيافة، ولنا ضربة جزاء غير محتسبة، والجهاز الإداري للزمالك لم يطلب الاحتكام لتقنية الفيديو".
شكر ورسالة
كما أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، بلاعبي الفريق الذين قدموا مباراة تكتيكية عالية أمام نهضة بركان، وأضاف يوسف أن الخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء وتقديم الفريق مباراة قوية وكان قريبًا من تحقيق الفوز في أوقات كثيرة من اللقاء.
وأكد تيجانا أن لاعبي الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية خلال شوطي اللقاء، لافتا إلى أن الهدف الذي سجله الفريق المغربي، جاء في وقت قاتل للغاية، ولكننا قادرون على التعويض بالقاهرة.
سنعوض في الإياب
من جانبه أعرب السويسري كريستيان جروس، عن حزنه للهزيمة القاتلة، حيث قال جروس، إن الزمالك سيقاتل في مباراة الإياب، من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، وأكد أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء، خاصةً في خط الدفاع، بعد أن استقبل الفريق هدفا من هجمة مرتدة، ووعد المدير الفني جماهير الفريق الأبيض، ومجلس الإدارة، بالتعويض في مباراة الإياب.
وأضاف جروس: "لعبنا من أجل الفوز وحاولنا التسجيل، لكن التوفيق لم يحالفنا في أكثر من فرصة.. نهضة بركان منافس قوي، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ولعبنا بطريقة جيدة، وكنا متلاحمين.. اللاعبون استماتوا، وكان من الممكن أن نحافظ على التعادل، لولا الهدف الذي سُجل في آخر اللحظات، وسنخوض مباراة الإياب بذكاء، عبر تقسيم مجهودنا.. وعلينا أن نستغل كل المعطيات للفوز باللقب".
رسائل نجوم الرياضة للاعبي الزمالك
ووجه العديد من نجوم الرياضة رسائل للاعبي الزمالك بعد السقوط أمام نهضة بركان، حيث كتب الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
كما كتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أداء رجولي قوى للاعبي الزمالك، وخطأ دفاعي تفوق فيه لاعبان على ثلاثة مدافعين، منح نهضة بركان هدفًا وحيدًا للتوجولي الخطير كودجو، أهدر الزمالك 3 فرص للتهديف مقابل 3 فرص للنهضة.. عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما".
فيما كتب محمد ممدوح هاشم، نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، ولاعب الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر:
من جانبه كتب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بإذن الله سنحسم البطولة في برج العرب في وجود 70 ألف مشجع.. اللاعبون تعاهدوا على إسعاد الجماهير يوم الأحد القادم".
وكتب عمر جابر، لاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "جمهورك سندك إن شاء الله قادرين على الفوز في مباراة العودة.. لاعيبة رجالة".
بينما كتب المعلق الرياضي أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "خسر الزمالك ذهاباً عادى جداً، فى النهائيات، قلنا إنه أمر طبيعي الحمد لله إنها بهدف واحد فقط، وهذا تمنيناه إذا حدثت الخسارة تكون بأقل الخسائر، لقاء العودة الطبيعى والعادى إن الزمالك سيفوز وبفارق أكثر من هدفين وليس هدف واحد.. (عمر صلاح شكرًا وكهربا ستسجل فى العودة) ".
فيما كتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لعيبة رجالة وقد المسؤولية والله وعملوا اللي عليهم.. وإن شاء الله البطولة في ميت عقبة والتتويج هيكون من مصر"، كما كتب الإعلامي كريم خطاب: "لعيبة رجالة وإن شاء الله التعويض هنا والبطولة زملكاوية".
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.