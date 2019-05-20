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زلزال (14).. محمد رمضان يترك العياط بعد خطوبة «أمل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
مسلسل زلزال الحلقة الـ14 - محمد رمضان وهنادى مهنا
مسلسل زلزال الحلقة الـ14 - محمد رمضان وهنادى مهنا
انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «زلزال» بذهاب «صافية» تجسدها حلا شيحة مع أمها إلى القسم، لكى يخرجا عربة الفول؛ لكى يعيشا من دخلها، ولكنهما لم يستطيعا إخراجها، وأخبر «محمد حربي» يجسده محمد رمضان «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، بأن صديقه «حسيب» يجسده محمد الدقاق، نصب عليه وباع معداته وأخذ ثمنها، وخير «لطفى» يجسده محمد عبد العظيم، «جبريال» بينه وبين «محمد حربي»، ومن ثم عرض عليه أن يخرج من القهوة، لكى يشترى نصيبه وفقا لتخطيط «خليل» يجسده ماجد المصرى، الذى يريد أن يقضى على كل من يقف بجوار «محمد».
وجلس «خليل» مع زوجته «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، وأخبرها بأنهم سيقرؤون فاتحة «أمل» تجسدها هنادي مهنا، على «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، ولكنها أخبرته بأن هذا ضد العرف لأن شقيقته ماتت بالأمس، ولكنه أصر على قراره، وليلا اجتمعت العائلتان وقرؤوا الفاتحة،
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل- زلزال (4)

«زلزال» (13).. محمد رمضان يخرج من الحبس ويبدأ الحرب

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «زلزال» بمعرفة «محمد حربي»، يجسده محمد رمضان، وفاة «عم محرم» يجسده سعيد الصالح، بينما رأت «صافية» تجسدها حلا شيحة، روح والدها فى المنام، لتخبر والدتها بالحلم، وتفسره بأن والدها مات، ومرت الأيام وذهب «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، وطلب منه أن ينفذ الوعد ويخرج «محمد» من الحبس، خاصة أن الامتحانات انتهت وضاع عليه العام، ووافق لكنه اشترط أن يأتي ويقبّل رأس وقدم «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، ووافق وخرج «محمد حربي» وسط سعادة الجميع.
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مسلسل زلزال (12).. حبس رمضان بعد تعديه على «قاسم»

انطلقت الحلقة الـ12 من مسلسل «زلزال» بصعود «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يغير اللمبات بفيلا «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى لحظة وصول «أمل» تجسدها هنادي مهنا، التى فوجئت وأخذت تبكي بعد أن كسر والدها أنف حبيبها، وعاتب «زهدي» يجسده أحمد صيام، «خليل» كونه وافق فى البداية وحدد ميعادا، ليقوم «قاسم بيه» زوج ابنته الأخرى، يجسده محمد سليمان، بضرب الأستاذ، ليرد «محمد حربي» القلم له، ومن ثم يودع فى الحبس لأنه تطاول على عضو مجلس شعب، وذهب «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، إلى القسم لكى يُخرج «محمد» حتى لا تضيع عليه امتحانات الكلية ويخسر مستقبله.
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«زلزال» الحلقة 9.. محمد رمضان يعود لابنة ماجد المصري

انطلقت الحلقة التاسعة من مسلسل «زلزال» بجلوس «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، مع أصدقائه داخل الحرم الجامعي وأخذ يشرح لهم المواد وأعطى زملاءه ملخصات لكل مادة، وعرف مُعيد المادة بما فعله «محمد» وهدد بتقديم شكوى ضده؛ إلا في حالة أن يعطى هو الملخصات ويضع اسمه عليها، فى مقابل أن يدفع له 100 جنيه فى كل ملخص، ووافق «محمد» ولكن بمقابل 1200 جنيه، بينما ذهب «ربيع» يجسده حسام داغر، إلى خاله «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، وأخبره بحالة أمه وطلب منه أن يدخلها مستشفى خاصا ولكنه رفض.
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«زلزال» الحلقة (7).. هنادي مهنا تتخلى عن محمد رمضان

انطلقت الحلقة السابعة من مسلسل «زلزال» بمواجهة بين «محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«أمل» تجسدها هنادى مهنا، حيث اعترضت على قيامه برفع دعوى قضائية ضد والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، وخيرته بينها وبين الأرض التي يقول إنها ملك لولده، ولكنه اختار أن يستعيد حقه، فيما رفض «سمسم» يجسده يوسف عثمان، صديق «حربي» الزواج من الراقصة التي يعمل فى فرقتها، ولكن حاول أصدقاؤه إقناعه ليفوز بالأموال وينجو من الفقر، فيما تم تأجيل قضية «محمد حربي» إلى جلسة أخرى، ولمح «خليل» للمحامي على موافقته لزواج ابنه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي من ابنته «أمل».
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