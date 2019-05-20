زلزال (14).. محمد رمضان يترك العياط بعد خطوبة «أمل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

مسلسل زلزال الحلقة الـ14 - محمد رمضان وهنادى مهنا

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «زلزال» بذهاب «صافية» تجسدها حلا شيحة مع أمها إلى القسم، لكى يخرجا عربة الفول؛ لكى يعيشا من دخلها، ولكنهما لم يستطيعا إخراجها، وأخبر «محمد حربي» يجسده محمد رمضان «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، بأن صديقه «حسيب» يجسده محمد الدقاق، نصب عليه وباع معداته وأخذ ثمنها، وخير «لطفى» يجسده محمد عبد العظيم، «جبريال» بينه وبين «محمد حربي»، ومن ثم عرض عليه أن يخرج من القهوة، لكى يشترى نصيبه وفقا لتخطيط «خليل» يجسده ماجد المصرى، الذى يريد أن يقضى على كل من يقف بجوار «محمد».

وجلس «خليل» مع زوجته «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، وأخبرها بأنهم سيقرؤون فاتحة «أمل» تجسدها هنادي مهنا، على «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، ولكنها أخبرته بأن هذا ضد العرف لأن شقيقته ماتت بالأمس، ولكنه أصر على قراره، وليلا اجتمعت العائلتان وقرؤوا الفاتحة،