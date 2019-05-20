هواوي ترد على قرار جوجل بوقف تحديثات الأندرويد (التفاصيل)

سيتم حرمان هواوي وأجهزتها الحالية من أي تحديثات كبرى لنظام الأندرويد مستقبلا، كما سيتم حرمان هواوي وأجهزتها المستقبلية من الحصول على خدمات جوجل

تحرير:مي فؤاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أندرويد

في قرار مفاجئ وغير متوقع، وجهت "جوجل" ضربة قوية إلى قطاع الهواتف الذكية لمستهلكي أجهزة هواوي عن طريق تعليق نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وفقا لشخصين مطلعين على الموقف، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. أفادت شركة أبحاث السوق "جارتنر" أن الشركة الصينية هواوي، التي تفوقت على شركة آبل في الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني من العام الماضي، تعتمد على نظام تشغيل جوجل بنظام الأندرويد للهواتف التي صدرت منها أكثر من 200 مليون جهاز خلال العام الماضي فقط.

وعليه، لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. تأتي عملية التعليق بعد أن أضافت واشنطن، الأسبوع الماضي، هواوي إلى قائمة تضم 44 كيانًا صينيا خاضعا لضوابط التصدير الأمريكية؛ لأنها تشكل "مخاطرة كبيرة" للأمن القومي الأمريكي. وتعني إضافة