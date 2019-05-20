هواوي ترد على قرار جوجل بوقف تحديثات الأندرويد (التفاصيل)

سيتم حرمان هواوي وأجهزتها الحالية من أي تحديثات كبرى لنظام الأندرويد مستقبلا، كما سيتم حرمان هواوي وأجهزتها المستقبلية من الحصول على خدمات جوجل
في قرار مفاجئ وغير متوقع، وجهت "جوجل" ضربة قوية إلى قطاع الهواتف الذكية لمستهلكي أجهزة هواوي عن طريق تعليق نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وفقا لشخصين مطلعين على الموقف، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
أفادت شركة أبحاث السوق "جارتنر" أن الشركة الصينية هواوي، التي تفوقت على شركة آبل في الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني من العام الماضي، تعتمد على نظام تشغيل جوجل بنظام الأندرويد للهواتف التي صدرت منها أكثر من 200 مليون جهاز خلال العام الماضي فقط.
وعليه، لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل.
تأتي عملية التعليق بعد أن أضافت واشنطن، الأسبوع الماضي، هواوي إلى قائمة تضم 44 كيانًا صينيا خاضعا لضوابط التصدير الأمريكية؛ لأنها تشكل "مخاطرة كبيرة" للأمن القومي الأمريكي.
وتعني إضافة
وعليه، لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل.
تأتي عملية التعليق بعد أن أضافت واشنطن، الأسبوع الماضي، هواوي إلى قائمة تضم 44 كيانًا صينيا خاضعا لضوابط التصدير الأمريكية؛ لأنها تشكل "مخاطرة كبيرة" للأمن القومي الأمريكي.
وتعني إضافة هواوي إلى قائمة الكيانات المزعومة أنه ستتم مطالبة جميع الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية قبل بيع أي أجزاء أو مكونات إلى الشركة التي تتخذ من شنجن في الصين مقرا لها. يأتي ذلك القرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد شعور واشنطن بالقلق الذي تشكله الشركة الصينية على الأمن القومي الأمريكي.
قالت جوجل، اليوم الإثنين: "نلتزم بالأمر ونعالج تداعياته"، مضيفة أن متجر جوجل بلاي "Google Play"، والحماية الأمنية من Google Play Protect، سيستمران في العمل على أجهزة هواوي الحالية.
أعلنت هواوي، باعتبارها من الشركاء العالميين الرئيسيين في نظام تشغيل أندرويد، أنها عملت عن قرب مع منصة جوجل مفتوحة المصدر لتطوير نظام استفاد منه المستخدمون والصناعة على حد سواء.
وأضافت هواوي: "سنواصل تقديم تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية من هواوي وهونر، التي تم بيعها أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم".
أصبحت الشركة الصينية بطريقة غير مباشرة متورطة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يأتي الحظر الفعلي بعد أيام فقط من رفع ترامب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 25%.
على الرغم من أن نظام التشغيل أندرويد مفتوح المصدر ومتاح للجمهور، لن تتمكن هواوي بعد الآن من الوصول إلى التطبيقات والخدمات مسجلة الملكية من جوجل، وفقا لأحد المصادر المطلعة على الأمر.
ماذا يعني قرار واشنطن؟
انتشر القيل والقال خلال الساعات الماضية، ولكن وفقا للقرارات الرسمية من شركتي جوجل وهواوي على حد سواء، فالأمور سوف تسري على النحو التالي، إن لم يتم حل الأزمة وعقد تسويات، سيتم حرمان هواوي وأجهزتها الحالية من أي تحديثات كبرى لنظام الأندرويد مستقبلا. كما سيتم حرمان هواوي وأجهزتها المستقبلية من الحصول على خدمات جوجل.
ستعمل خدمات جوجل المختلفة؛ مثل متجر التطبيقات و"جي ميل ويوتيوب" والخرائط وغيرها على أجهزة هواوي الحالية دون مشكلات، وسيتم إطلاق التحديثات الأمنية لأجهزة هواوي الحالية عبر خدمة Google Play Protect، وسيظل لهواوي الحق في تطوير نسخة خاصة من نظام الأندرويد كونه نظاما مفتوح المصدر، ولكن دون أن تقوم بإدراج خدمات جوجل فيه.
حذرت الشركة الصينية من أن الولايات المتحدة ستجد نفسها في نهاية المطاف "متخلفة في نشر شبكات الجيل الخامس، وهو أمر لن يؤدي إلا إلى معاقبة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة".
على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلا؛ نظرا للتأثير القوي الذي تلعبه هواوي داخل السوق الأمريكية، ليس في سوق الهواتف الذكية وإنما في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وكذلك المصالح المشتركة والمتشابكة مع الشركات الأمريكية، فضلا عن نفوذ الشركة الصينية، باعتبارها ثاني أكبر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية حول العالم.