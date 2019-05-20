مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة لوكر «أم قمر»

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

مضبوطات

تمكنت مجموعات العمل بوزارة الداخلية من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالظهير الصحراوي في منطقة "أم قمر" على بعد 12 كيلو مترا من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز شرطة فايد، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

ولدى استشعار المتهمين للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم بالمثل، مما أسفر عن مصرع أحدهم (32 سنة عاطل ومقيم الحسنة بشمال سيناء)، سبق اتهامه في قضية "قتل" وإصابة آخر (21 سنة، عاطل مقيم المغارة بشمال سيناء)، نُقل للمستشفى. عُثر بجوار جثة الأول على (بندقية آلية -2 خزينة -18 طلقة من ذات