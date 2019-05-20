جريمة

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة لوكر «أم قمر»

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
مضبوطات
مضبوطات
تمكنت مجموعات العمل بوزارة الداخلية من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالظهير الصحراوي في منطقة "أم قمر" على بعد 12 كيلو مترا من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز شرطة فايد، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.
ولدى استشعار المتهمين للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم بالمثل، مما أسفر عن مصرع أحدهم (32 سنة عاطل ومقيم الحسنة بشمال سيناء)، سبق اتهامه في قضية "قتل" وإصابة آخر (21 سنة، عاطل مقيم المغارة بشمال سيناء)، نُقل للمستشفى. عُثر بجوار جثة الأول على (بندقية آلية -2 خزينة -18 طلقة من ذات
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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السحر-والجمال

«سالم الواط».. كيف أنهت الداخلية أسطورة الإجرام؟

"سالم الواط" اسم ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، نشأ في محافظة شمال سيناء لأسرة بسيطة في قرية المغارة الحسنة، طرق باب التجارة غير المشروعة مبكرا إذ عمد إلى زراعة أفدنة بنبات البانجو المخدر ظنا أن فعلته لن تنكشف وأنه في طريقه لجني ثروة طائلة في غضون فترة قصيرة، دون أن يدري بأن تحركاته وأنشطته الآثمة محل رصد ومتابعة من قبل قوات الأمن بوزارة الداخلية التي بدأت في تضييق الخناق عليه، لا سيما مع تنقله الدائم، مستغلا علمه بالدروب الصحراوية حيث تربى.
حشيش

الداخلية تحبط ترويج 125 طربة حشيش وتضبط 179 متهما

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 169 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 179 متهما.
مخدر-الحشيش

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 50 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
حشيش

إحباط ترويج 125 كيلو حشيش في الجيزة

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة -خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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