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المالية: فرق دعم فني لمواجهة أعطال الدفع الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني
أكدت وزارة المالية متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية، على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة، والأهم التيسير على المواطنين. وأوضحت الوزارة أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشكلات مختلفة، قد تظهر في أثناء التطبيق؛ مثل المشكلات التقنية أو التكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.
وأشارت المالية إلى أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات بمشكلات تقنية؛ مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيا بالوحدات الحسابية أو الضعف في عملية الاتصال، لافتة إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال كل أطراف المنظومة، بالإضافة
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
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هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
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الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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بطاقة-ميزة

ادفع إلكتروني.. كيف تحصل على بطاقة ميزة وطرق شحنها؟

بدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وتعاقدت وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك المركزي، مع 5 بنوك حكومية وخاصة ( الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) لإصدار كروت مسبقة الدفع والمعروفة باسم "ميزة" مجانا للمواطنين.
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تخفيض غرامة الدفع الكاش وتأجيل تحصيلها إلى 16 يونيو

قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل. كما قررت المالية بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه. وبدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية، والتي تزيد على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
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حظر تجزئة المبالغ.. 4 تعليمات جديدة للدفع الإلكتروني

أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة خاصة بعملية الدفع والسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، كما أعلنت الوزارة عن تشكيل فرق عمل للدعم الفنى لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية. وبدأت الحكومة أول مايو الجاري، في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
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6 جهات معفاة من تطبيق الدفع الإلكتروني.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريا رقم (305) لسنة 2019، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى. وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
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