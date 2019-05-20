المالية: فرق دعم فني لمواجهة أعطال الدفع الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الدفع الإلكتروني

أكدت وزارة المالية متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية، على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة، والأهم التيسير على المواطنين. وأوضحت الوزارة أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشكلات مختلفة، قد تظهر في أثناء التطبيق؛ مثل المشكلات التقنية أو التكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.

وأشارت المالية إلى أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات بمشكلات تقنية؛ مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيا بالوحدات الحسابية أو الضعف في عملية الاتصال، لافتة إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال كل أطراف المنظومة، بالإضافة