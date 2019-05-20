المالية: فرق دعم فني لمواجهة أعطال الدفع الإلكتروني
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
الدفع الإلكتروني
أكدت وزارة المالية متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية، على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة، والأهم التيسير على المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشكلات مختلفة، قد تظهر في أثناء التطبيق؛ مثل المشكلات التقنية أو التكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.
وأشارت المالية إلى أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات بمشكلات تقنية؛ مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيا بالوحدات الحسابية أو الضعف في عملية الاتصال، لافتة إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال كل أطراف المنظومة، بالإضافة
وأشارت المالية إلى أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات بمشكلات تقنية؛ مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيا بالوحدات الحسابية أو الضعف في عملية الاتصال، لافتة إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال كل أطراف المنظومة، بالإضافة إلى أن هناك خطة طوارئ معلنة لكل الجهات تم إعدادها لمواجهة الأعطال التي لا يمكن حلها بشكل فوري.
وأوضحت الوزارة أنه في حال تعذر تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بالجهات لأي من الأسباب، ومنها -على سبيل المثال- عدم جاهزية نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) أو حدوث عطل بالماكينة أو عدم ظهور تقارير الأداء أو غيرها من الأسباب، فإنه يتم التحول إلى الدفع النقدي فور تقديم بلاغ من الجهة التي تعذر فيها تطبيق المنظومة مع إيضاح سبب العطل الفني للعمل على حله فورًا.