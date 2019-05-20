أرقام من هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

تسبب هدف كودجو في شباك الزمالك في حرمان الفريق الأبيض من الاقتراب من رقم قياسي مميز حققه غريمه الأهلي في نسخ سابقة من البطولات الإفريقية قبل نحو 13 عامًا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

الزمالك - نهضة بركان

تلقى نادي الزمالك أول هزيمة له على الأراضي المغربية، منذ أن سقط قبل 3 سنوات أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، بهدف في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، التي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، ويمتلك الزمالك سجلًا حافلًا أمام الأندية المغربية، حيث خاض 18 مباراة، لم يخسر سوى 3 مرات، الأولى كانت أمام الجيش الملكي عام 1985، والثانية أمام الوداد المغربي عام 2016، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نهضة بركان.

فيما فاز الزمالك في 10 مباريات على الأندية المغربية وتعادل في 5 مباريات، ولم يستطع أي فريق مغربي إقصاء الزمالك سوى الجيش الملكي عام 1985، وعلى مدى 34 عاما، لم يعرف الأبيض طعم الخروج بأقدام مغربية. كما تسبب هدف التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان، في شباك الزمالك، الذي سجله في حرمان الفريق الأبيض

فيما فاز الزمالك في 10 مباريات على الأندية المغربية وتعادل في 5 مباريات، ولم يستطع أي فريق مغربي إقصاء الزمالك سوى الجيش الملكي عام 1985، وعلى مدى 34 عاما، لم يعرف الأبيض طعم الخروج بأقدام مغربية.



كما تسبب هدف التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان، في شباك الزمالك، الذي سجله في حرمان الفريق الأبيض من الاقتراب من رقم قياسي مميز حققه غريمه الأهلي في نسخ سابقة من البطولات الإفريقية، قبل نحو 13 عامًا.



وحافظ الزمالك على نظافة شباكه في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم في 7 مباريات متتالية، وكان قريبًا من مساواة رقم الأهلي الذي وصل إلى 8 مباريات إفريقية متتالية دون أن تهتز شباكه، بمجموع دقائق 784 حققها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا 2005، و2006، في حين أوقف هدف نهضة بركان الزمالك عند مجموع دقائق بلغ 751 دقيقة دون أن تهتز شباكه.



الزمالك بقيادة جروس حافظ على نظافة شباكه في الكونفيدرالية لمدة 751 دقيقة، وكان آخر هدف دخل مرماه قبل لقاء نهضة بركان، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة القارية (2019)، وسجله تياجو أزولاو في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي استضافها ملعب برج العرب.



ومن بعد هذا الهدف لعب الزمالك 7 مباريات أمام بترو أتلتيكو في الجولة الرابعة، وفاز 1-0، وأمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة وفاز 4-0، وأمام نصر حسين داي وتعادلا 0-0، ثم واجه حسنية أكادير المغربي في ربع النهائي وانتهت المباراتان بنتيجة 0-0 و1-0.



وفي الدور نصف النهائي التقى الأبيض النجم الساحلي التونسي وانتهت المباراتان في هذا الدور بنتيجة 1-0 و0-0، قبل أن يوقف التوجولي لابا كودجو مسيرة الزمالك البيضاء، مسجلًا هدف فريقه نهضة بركان في الدقيقة 90+4، ليحرم الأبيض من معادلة وكسر رقم الأهلي.



نجح فريق الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا، بين نسختي 2005، و2006، إضافة إلى مباراة لاحقة في السوبر الإفريقي، ليصبح أكثر فريق مصري لم تهتز شباكه في المنافسات القارية، برصيد 8 مباريات متتالية، ومجموع دقائق بلغ 784 دقيقة.



الأهلي بدأ مسيرة الشباك النظيفة، منذ أن دخل مرماه هدف نجم الزمالك السابق حازم إمام في الدقيقة 72 من مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وحينها فاز الأهلي 2-1، وبعد هذا اللقاء خاض الفريق الأحمر 7 مباريات لم يدخل مرماه أي أهداف في البطولة نفسها.



وكانت البداية في لقاء العودة أمام الزمالك نفسه، وفاز الأهلي 2-0، قبل أن يواجه النجم الساحلي في النهائي ويتعادل ذهابًا 0-0، ويفوز في العودة بالقاهرة 3-0، وواصل الأهلي مسيرته في مباراة السوبر الإفريقي أمام الجيش الملكي، في المغرب عام 2006، بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف، قبل أن يفوز بالبطولة بركلات الترجيح.



وفي نسخة دوري أبطال إفريقيا 2006 لعب الأهلي مع توسكر الكيني في دور الـ32 وفاز ذهابًا 2-0 وإيابًا 3-0، وفي دور الـ16 واجه رينيسيمينتو بطل غينيا الاستوائية وفاز ذهابًا 4-0، وتعادل إيابًا 0-0، قبل أن تهتز شباكه في أول مباريات دور المجموعات أمام الصفاقسي التونسي عن طريق عصام المرداسي في الدقيقة 46، ليتوقف رقمه عند 784 دقيقة.