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وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي»

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
ووجه وزير التعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير، ودعاهم إلى التركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إاى الأسلوب الجديد، متابعا: "وأنا واثق من قدرتهم على ذلك". وانطلقت أمس الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء.. وأزمة سيستم في قنا

يواصل اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحانات آخر العام، فى مادة الأحياء، ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، استمرار امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، ثم تحدث عن كيفية احتساب درجة النجاح للطلاب الذين أداوا الامتحان ورقيا بسبب وقوع السيستم، قبل أن تلزمهم بعض المدارس بالدخول مرة أخرى على منصة الامتحان لتأديته إلكترونيا، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة نهائيا من هذا الأمر، وسوف نقرر هذا لاحقا لراحة الطلاب".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

فترتين وبديل.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان نهاية العام

على فترتين وببدائل جاهزة ما بين التابلت والورقي التقليدي، انطلقت امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019 للصف الأول الثانوي، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، حيث يؤدي 650 ألف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، وتم تقسيم الطلاب على دفعتين إحداهما في الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية "إلكترونيا"، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا، أما الفترة الثانية التي تبدأ في الواحدة ظهرا، تم تخصيصها لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتماد ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين في الخارج

‏اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ‏رئيس عام امتحانات أبناء المصريين في الخارج، اليوم الأحد، نتيجة الامتحانات للدور الأول من العام الدراسي الجاري ‏‏2018 - 2019، موضحا أن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح ‏‏98.39%‏، إذ بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان 54 ألفا و383 ‏‏طالبا، وبلغ عدد الحضور 53 ألفا و428 طالبا، وعدد الناجحين 52 ألفا و567 طالبا، على أن يؤدوي امتحان الدور الثاني 1697 طالبا، وذلك يوم 6 يوليو المقبل.‏
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