الضرائب تنفي إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرئب

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية وإنشاء أخرى للضرائب الدولية. وقالت المصلحة اليوم، الاثنين، إن وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات، وإن الوحدة الجديدة التي قامت المصلحة بإنشائها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية وهى تابعة لرئيس مصلحة الضرائب. وأضافت أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتى تواكبا للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب.

وأشارت المصلحة إلى أن الوحدة الجديدة تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة لإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص. وأضافت المصلحة أن إنشاء هذه الوحدة يعكس