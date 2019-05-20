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الضرائب تنفي إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرئب
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرئب
نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية وإنشاء أخرى للضرائب الدولية. وقالت المصلحة اليوم، الاثنين، إن وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات، وإن الوحدة الجديدة التي قامت المصلحة بإنشائها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية وهى تابعة لرئيس مصلحة الضرائب. وأضافت أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتى تواكبا للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب.
وأشارت المصلحة إلى أن الوحدة الجديدة تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة لإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص. وأضافت المصلحة أن إنشاء هذه الوحدة يعكس
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الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
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هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

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تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

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الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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المالية تنفي خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الضرائب

أكدت وزارة المالية أن ما يشاع عن تسلم وزارة المالية تقريرا من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلى ملاذات آمنة ضريبيا هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي التي تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف على تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون المصري.
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النقد الدولي: زيادة إيرادات الضرائب أولوية للإنفاق على التعليم بمصر

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر في الفترة من 5-16 مايو الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وأصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار تنازلى مستمر.
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خسرت 43 مليارا من أول مايو.. ماذا يحدث في بورصة مصر؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مايو الجاري، وخسر رأس المال السوقي ما يقرب من نحو 42.8 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 765.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسات اليوم، الخميس، مقارنة بنحو 808.7 مليار جنيه في آخر جلسة خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب، ويأتى في مقدمتها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 1.779 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
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تاريخ طويل من الخسائر المالية الفادحة لترامب

تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الانتقادات السياسية منذ قدومه إلى البيت الأبيض رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 2017، إلا أن ترامب قد لا يكون مستعدا لمواجهة التشكيك في قدرته على التفاوض ونجاحه كرجل أعمال شهير. الرئيس الأمريكي الذي قدم نفسه على أنه واحد من أبرع المفاوضين ومُنجزي الصفقات التجارية، واجه على مدى الأيام القليلة الماضية، ما قد يدعو للتشكيك في تلك القدرات، خاصة بعدما استعرضت الصحافة الأمريكية ما يكشف خسائر ضخمة للرئيس منذ عشرات السنوات.
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