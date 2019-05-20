رياضة

من يحمل شارة قيادة السيتي بعد رحيل كومباني؟

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أسدل فينسينت كومباني الستار على مسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي بالرحيل هذا الصيف، ليضع بيب جوارديولا في حيرة من أمره من أجل تحديد القائد الذي سيحمل الشارة من بعده، وبالنظر إلى الحرس القديم، هناك ديفيد سيلفا وفيرناندينيو، ويعد سيلفا حاليًا أقدم اللاعبين في مانشستر سيتي وهو في المرتبة الثانية بعد كومباني، وبالتالي من المفترض أن يحمل شارة القيادة، ولكن فيرناندينيو كان هو من يحمل شارة القيادة عند غياب كومباني بسبب الإصابة، إلا أن سيلفا البالغ من العمر 33 عامًا وفيرناندينيو البالغ من العمر 34 عامًا، لم يتبقى لهما الكثير في ملعب الاتحاد.
وعن الوجوه المألوفة، هناك كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو، وخاصة النجم البلجيكي البالغ من العمر 27 عامًا، وإذا ابتعد عن الإصابات الموسم المقبل، فسيكون في التشكيل الأساسي للسيتي، وربما يكون الخيار الأول لحمل شارة القيادة، خاصة أن موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أجرى استطلاعا للرأي، وحصد دي بروين أعلى نسبة
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
رحيم سترلينج

ماذا قال جوارديولا لسترلينج بعد التتويج بالكأس؟

رد رحيم سترلينج على الجماهير التي سألته عمّا قال له بيب جوارديولا عقب مباراة واتفورد أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي حسمها السيتي لصالحه بسداسية نظيفة، سجل خلالها سترلينج ثنائية، ليساعد مانشستر سيتي على التتويج بالثلاثية المحلية غير المسبوقة في تاريخ الكرة الإنجليزية، وعلى الرغم من تألقه في مباراة أمس، فإن عدسات الكاميرات التقطت حديثا عنيفا من مدربه جوارديولا معه عقب التتويج، الأمر الذي أثار دهشة الجماهير المتابعة، بل أثار دهشة سترلينج نفسه، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
مانشستر-سيتى (2)

كومباني يضع حدًا لمسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي

قرر المدافع البلجيكي وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لـ11 عامًا، نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين، وبشكل عام خاض قائد السيتي 360 مباراة مع الفريق سجل خلالها 20 هدفًا، وإشادة بدور كومباني مع مانشستر سيتي، قال خلدون المبارك رئيس النادي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين أسهموا في نهضة مانشستر سيتي، ولكن لا يوجد أهم من فينسينت كومباني، هو من عرف جوهر النادي، وعلى مدى عقد من الزمان كان هو القلب النابض للفريق".
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعبًا كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تصدر البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القائمة وسجل 16 هدفا، وصنع 15 هدفا، ليساهم في إجمالي 31 هدفا، وجاء نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز الثاني، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 30 هدفا، بينما حل ثالثا الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 29 هدفا.
مانشستر-سيتى (1)

5 عوامل أهدت مانشستر سيتي لقب الدوري

نجح مانشستر سيتي في الفوز بآخر 14 مباراة على التوالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك منذ آخر خسارة تعرض لها الفريق أمام نيوكاسل يوم 29 يناير الماضي، والأكثر من ذلك حقق مانشستر سيتي الانتصار في 18 مباراة من آخر 19 لقاء في الدوري، أي أن رجال بيب جوارديولا جمعوا 54 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة، وهي واحدة من الأسباب البارزة التي مكنت رجال بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما سجل رحيم سترلينج 17 هدفًا في الدوري الإنجيلزي هذا الموسم وصنع 10 أهداف أخرى، وحصد جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org