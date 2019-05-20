من يحمل شارة قيادة السيتي بعد رحيل كومباني؟

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

مانشستر سيتي

أسدل فينسينت كومباني الستار على مسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي بالرحيل هذا الصيف، ليضع بيب جوارديولا في حيرة من أمره من أجل تحديد القائد الذي سيحمل الشارة من بعده، وبالنظر إلى الحرس القديم، هناك ديفيد سيلفا وفيرناندينيو، ويعد سيلفا حاليًا أقدم اللاعبين في مانشستر سيتي وهو في المرتبة الثانية بعد كومباني، وبالتالي من المفترض أن يحمل شارة القيادة، ولكن فيرناندينيو كان هو من يحمل شارة القيادة عند غياب كومباني بسبب الإصابة، إلا أن سيلفا البالغ من العمر 33 عامًا وفيرناندينيو البالغ من العمر 34 عامًا، لم يتبقى لهما الكثير في ملعب الاتحاد.

وعن الوجوه المألوفة، هناك كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو، وخاصة النجم البلجيكي البالغ من العمر 27 عامًا، وإذا ابتعد عن الإصابات الموسم المقبل، فسيكون في التشكيل الأساسي للسيتي، وربما يكون الخيار الأول لحمل شارة القيادة، خاصة أن موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أجرى استطلاعا للرأي، وحصد دي بروين أعلى نسبة

وعن الوجوه المألوفة، هناك كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو، وخاصة النجم البلجيكي البالغ من العمر 27 عامًا، وإذا ابتعد عن الإصابات الموسم المقبل، فسيكون في التشكيل الأساسي للسيتي، وربما يكون الخيار الأول لحمل شارة القيادة، خاصة أن موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أجرى استطلاعا للرأي، وحصد دي بروين أعلى نسبة من التصويت بنسبة 48% لحمل شارة الفريق الموسم المقبل.



ومن اللاعبين الذين من الممكن أن يتواجدوا على الخط لحمل شارة القيادة كل من رحيم سترليند والذي ارتدى الشارة في الفوز على شالكة 7-0 في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال المدافع جون ستونز.



وعن الدماء الجديدة، يبحث مانشستر سيتي عن الظفر بخدمات المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، وعلى الرغم من كونه يبلغ من العمر 19 عامًا، إلا أنه يحمل شارة قيادة أياكس بالفعل، وسيمثل حينها مستقبل الفريق في حمل الشارة.