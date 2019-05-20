جريمة

نيابة أمن الدولة تعاين شقتى خليتي «أكتوبر والشروق»

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص
خلية إرهابية
خلية إرهابية
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعتي تبادل إطلاق النار بين عدد من العناصر الإرهابية وقوات الشرطة في شقتين بمنطقتى الشروق و6 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تجري النيابة معاينة لمسرح الأحداث، للوقوف على التفاصيل والملابسات كاملة، فيما صرحت النيابة بدفن جثامين القتلى، واستعجال تقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم، وحرزت النيابة المضبوطات التي عثرت عليها بحيازة المتهمين.
أعلنت وزارة الداخلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق. وقالت الوزارة في بيان إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على خبير بوزارة العدل مشنوقًا بشقته في الظاهر

انتقل فريق من النيابة العامة إلى شارع الجيش بحي الظاهر؛ لمعاينة جثة خبير بوزارة العدل، عثر عليه مشنوقًا داخل شقته وملفوفا حول رقبته حبل غسيل، بينما وصل فريق من ضباط البحث الجنائي إلى المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، والوقوف على ملابساته، وفحص علاقات المتوفى، وكذا تفريغ مكالماته الهاتفية، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث، وحصر خلافات المجني عليه.
مجلس-الدولة

«الإدارية» تؤيد إحالة أمين شرطة للمعاش بسبب اللحية

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش بسبب قيامه بإطلاق لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة فى هذا الصدد. وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة بطلب إلغاء القرار، وذلك استنادا إلى قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المدعى، الذى أقر في التحقيقات التى أجريت معه بتمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
شهود-فى-محكمة (2)

غياب المتهمين يؤجل محاكمة لاعب أسوان بـ«ولاية سيناء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 44 متهمًا بينهم حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء»، إلى جلسة 27 أبريل، لتعذّر ترحيل المتهمين من محبسهم، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبنّي أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
محكمة-النقض

النقض تؤيد إدراج 4 سيدات و16 متهما بقوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدراج 20 متهماً بينهم 4 سيدات، على قوائم الكيانات الإرهابية، على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم، والدعوة إلى نشر الفوضى وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وبذلك أصبح الحكم نهائي بحق المتهمين.
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