نيابة أمن الدولة تعاين شقتى خليتي «أكتوبر والشروق»

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

خلية إرهابية

باشرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعتي تبادل إطلاق النار بين عدد من العناصر الإرهابية وقوات الشرطة في شقتين بمنطقتى الشروق و6 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تجري النيابة معاينة لمسرح الأحداث، للوقوف على التفاصيل والملابسات كاملة، فيما صرحت النيابة بدفن جثامين القتلى، واستعجال تقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم، وحرزت النيابة المضبوطات التي عثرت عليها بحيازة المتهمين.

أعلنت وزارة الداخلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق. وقالت الوزارة في بيان إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة