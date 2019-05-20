رياضة

كروس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
توني كروس
توني كروس
أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لتمديد عقد متوسط ميدانه الألماني توني كروس، إذ من المنتظر أن يربط العقد الجديد كروس بالوجود في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى يوم 30 يونيو من عام 2023، وانضم النجم الألماني للريال في عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وعلى مدار 5 سنوات مع المرينجي توج كروس بـ12 لقبًا، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك السجل، فإن كروس كان من الأسماء التي حامت حول مستقبلها الشكوك مع ريال مدريد بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق.
ووضع ريال مدريد حدا لتلك التكهنات، بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، لعام إضافي. وشارك كروس في 40 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق في تكرار نجاحات الأعوام السابقة، مكتفيًا بالتتويج بكأس العالم للأندية. وأنهى ريال مدريد الدوري الإسباني هذا الموسم
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رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة أمام بيتيس

أنهى ريال مدريد موسمه المخيب للآمال بهزيمة جديدة، وذلك بعد خسارته، اليوم الأحد، في ختام مباريات الدوري الإسباني موسم 2018- 2019، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، وسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي لورينزو مورن في الدقيقة 61، بينما سجل خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 75، وهي الهزيمة التي لم تؤثر في أي شيء في جدول الترتيب، سواء لريال مدريد أو لريال بيتيس، حيث ضمن الريال بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما لا ينافس ريال بيتيس على أي شيء.
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فيفا يعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية

ستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الفترة ما بين يومي 17 يونيو و4 يوليو من عام 2021، وستعتمد على شكل جديد ومختلف عن النسخ السابقة للبطولة، حيث سيمثل أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي في آخر 4 مواسم بواقع 8 فرق، بينما سيمثل أمريكا الجنوبية 6 فرق، مقابل 3 فرق ستمثل كل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد لأوقيانوسيا، وفي حال توج فريق بلقب بطولته القارية أكثر من مرة، على مدى الأربع سنوات، سيحصل فريق آخر على بطاقة التأهل وفقًا لتصنيفه في قارته.
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في ميلاده.. إنيستا قائد البرسا عاشق الريال

من فتى صغير ينضم إلى أكاديمية لاماسيا إلى متوسط ميدان سيطر على كل الملاعب مع برشلونة وإسبانيا، فمن ينسى هدفه التاريخي في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009، ومن ينسى هدفه الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيدة في تاريخها عام 2010، أتت اللحظة التي يقرر خلالها الرسام إسدال الستار على مسيرته مع العملاق الكتالوني، ليعلن يوم 27 أبريل العام الماضي بالدموع مغادرته العملاق الكتالوني بنهاية الموسم، ويحتفل الرسام بعيد ميلاد الـ35 واحتفالًا بتلك المناسبة نستعرض أبرز محطات أندريس إنيستا في السطور التالية كالآتي:
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رئيس برشلونة يكشف عن موعد اعتزال ميسي

"نحن نعيش مع عبقري.. ميسي عبقري".. بهذه الكلمات بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، حديثه عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تصريحاته اليوم الجمعة، لصحيفة جارديان البريطانية، مؤكدًا أن ميسي لا يحتاج لذكر أرقامه لمعرفة مدى قوتة وتأثيره في عالم كرة القدم، وواصل رئيس البلوجرانا التغنى بنجم فريقه ،قائلًا: "لقد رأينا ما يفعله ليونيل لعدة سنوات متتالية، حتى أصبح ذلك روتينيا بالنسبة للجميع، نحن نستمتع بمشاهدته ونتساءل ماذا سيحدث بعد اعتزاله كرة القدم".
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