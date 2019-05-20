جريمة

أمن الجيزة يفك طلاسم سرقة المساكن في إمبابة

تحرير:محمد الشاملي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
تشكيل عصابي - أرشيفية
تشكيل عصابي - أرشيفية
بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن تزداد معها حيرة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات تلك الوقائع، لا سيما أن القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ بواسطة المفتاح المصطنع، وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بقطاع الشمال بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد محمد عرفان مفتش القطاع، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب وقائع السرقة.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وارتكابهما
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