الحلقة14 «ابن أصول»: زواج آيتن عامر من حمادة هلال

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

ابن أصول

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل«ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC »في الساعة الثامنة مساءً، تتبع «هشام» الفنان حمادة هلال لوالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، فى محاوله منه لكشف علاقتها العاطفية «برشدي» الفنان فراس سعيد، بعد ذهابها لمقابلته فى أحد المطاعم. كما شهدت الحلقة إخبار «نعمة» الفنانة آيتن عامر «هشام» برغبة والدته فى أن تزوجها له لمدة 6 أشهر مقابل الحصول على مليون جنيه، و يطالبها بأن تقبل العرض على الفور، لأنها فرصة لن تتكرر وحتى يتثنى لهما إعلان زواجهما للجميع.

وتمر أحداث الحلقة، ويذهب هشام رفقة «شامل»الفنان عماد رشاد من أجل خطبة والدة «رحمة» زوجة هشام الأولى الفنانة وفاء سالم، وفى هذا التوقيت ينشأ خلاف بين هشام و«رحمة»، ومن جانبها تحاول «صولا» أن تقنع «هشام» بأمر الزواج من «نعمة» والذى