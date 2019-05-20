سقوط «نشّالة الموبايلات» في قبضة الشرطة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

سرقة - تعبيرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الاثنين، من ضبط ربة منزل تخصصت في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في المواقف العامة والفرعية بدائرة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها مفادها قيام المدعوة "ا م ع - 38 عاما - ربة منزل مقيمة كفر أبو ذكري - سبق اتهامها في 4 قضايا (سرقة – نشل)" بممارسة نشاط إجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في مواقف السيارات.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد التحريات اللازمة حول الواقعة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة حال تواجدها بموقف سيارات الرملة دائرة المركز. وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بصحتها واعترفت بارتكاب 11 واقعة سرقة هواتف خلوية بدائرة المركز وأدلت بأوصاف وأنواع الهواتف التى قامت