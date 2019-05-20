جريمة

سقوط «نشّالة الموبايلات» في قبضة الشرطة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
سرقة - تعبيرية
سرقة - تعبيرية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الاثنين، من ضبط ربة منزل تخصصت في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في المواقف العامة والفرعية بدائرة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها مفادها قيام المدعوة "ا م ع - 38 عاما - ربة منزل مقيمة كفر أبو ذكري - سبق اتهامها في 4 قضايا (سرقة – نشل)" بممارسة نشاط إجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في مواقف السيارات.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد التحريات اللازمة حول الواقعة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة حال تواجدها بموقف سيارات الرملة دائرة المركز.  وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بصحتها واعترفت بارتكاب 11 واقعة سرقة هواتف خلوية بدائرة المركز وأدلت بأوصاف وأنواع الهواتف التى قامت
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

هرب مع زميلته.. جهود أمنية لضبط طالب أزهري ببنها

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط طالب بأحد المعاهد الأزهرية في بنها، هرب بصحبة زميلته في المعهد بعد وجود قصة حب بينهما وطلبه من أهلها الزواج، إلا أنهم رفضوا لصغر سنهما فقررا الهروب سويا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد حسين جندية، مأمور مركز شرطة بنها من "د أ أ" 37 عاما، ربة منزل، بتغيب نجلتها "أ م أ" 16 عاما، طالبة في الصف الأول الثانوي الأزهري عنالمنزل عقب خروجها أمس لتلقي درس خصوصي في مادة اللغة الإنجليزية بذات الناحية وتحصلت منها على مبلغ 140 جنيهًا.
مبيدات-زراعية

ضبط مصنع مبيدات زراعية «منتهية الصلاحية» في بنها

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، من ضبط مصنع لإعادة تدوير المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية ببنها وتعبئتها وعرضها في الأسواق مرة أخرى، ما يضر بالأرض الزراعية، وتم التحفظ على المصنع والمضبوطات وقدرت بنحو 23 طن مبيدات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، بورود معلومات تفيد قيام صاحب مصنع بدون ترخيص بتصنيع المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وتعبئتها بعبوات جديدة وتدوين تواريخ صلاحية على غير الحقيقة ووضع علامات تجارية مقلدة.
القبض-على-متهم

هخلصلك رخصة العربية.. ضبط لبناني بـ30 ألفًا بالعبور

تمكن ضباط مباحث مرور القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط شخص يحمل الجنسية اللبنانية، يقوم بأعمال السمسرة والاستيلاء على أموال المواطنين مقابل إيهامهم بإنهاء إجراءات تراخيصهم داخل وحدة مرور العبور، وبحوزته عدد من الرخص والأوراق الخاصة بالمرور، وتولت النيابة التحقيق. كان اللواء نبيل عدلى، مدير مرور القليوبية، وجه بتكثيف الحملات على إدارات المرور لضبط قضايا ممارسة أعمال السمسرة والمخالفات المرورية، وفي أثناء قيام الرائد صالح أبو غزالة رئيس وحدة مرور العبور، بالمرور داخل وحدة التراخيص، تمكن من ضبط "محمد. ح. ش" لبناني الجنسية، 50 عاما، سمسار.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

«حديد ونار».. قصة شاب عاش مربوطًا بسلسة ومات حرقًا

جلس "خالد" على سريره ينظر بعينين زائغتين أرهقهما السهر يتفحص حجرته، سجادة مطوية في زواية لا أحد يحتاجها، مصباح يتوسط السقف، طاولة خشبية صغيرة وضعت فوقها غلاية، وكم لا بأس به من فناجين القهوة، وطفاية سجائر، وصورة وحيدة لوالده قبل وفاته داخل برواز معلقة على الجدران، وباب مغلق من الخارج بإحكام، تطلع في الأشياء حوله بأسى وحيرة وكأنه يراها للمرة الأولى، نهض من فوق سريره وسار نحو النافذة ينظر إلى السائرين في الشارع الخاوي كعادته، بدأ يصرخ في محاولة استرضاء والدته وزوجها؛ كي يفتحا له الباب للخروج ولكن باءت محاولاته بالفشل.
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