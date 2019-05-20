ارتفاع صادم في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أن توقعات طقس 16 رمضان تبدو بالمقارنة صادمة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 21 39شبين الكوم 20 38طنطا 20 38 دمنهور 19 32الإسكندرية 19 33بلطيم 20 32مطروح 18 31السلوم 20 38سيوة 23 41بورسعيد 21 28دمياط 20 27الزقازيق 21 38الاسماعيلية 19 38السويس 20 39 العريش 18 29رفح 18 28 رأس سدر 21 35نخل 13 38نويبع