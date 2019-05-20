فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مسلسل هوجان الحلقة 14 - محمد إمام
مسلسل هوجان الحلقة 14 - محمد إمام
انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.
فيما ذهبت «لميس» إلى المستشفى للاطمئنان على «نور» تجسدها هاجر أحمد، بينما اتصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، وأخبرت «هوجان» بأنها وصلت إلى المسئول عن حادث «كمال»، وعرفت «نوجا» أنها حامل وسط سعادة زوجها وحماتها، بالخبر، وذهب «هوجان»
اقرأ المزيد
سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 13|محمد إمام يتعاون مع «وردة» من جديد

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «هوجان»، بنقل «نور» تجسدها هاجر أحمد إلى المستشفى وسط قلق والدها «كمال» يجسده رياض الخولي، وفى الوقت نفسه أقنعت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد زوجها «لطفى الحراق» -كريم محمود عبد العزيز- بسرقة شحاذ، بينما وصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين إلى المستشفى للاطمئنان على «هوجان» -محمد إمام- وطلبت منه أن يبعد عن «كمال» ويعمل معها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه لأنه مرتاح في هذا العمل، وذهب «كمال» مع رجاله إلى الشاب الذي اعترضه فى المطعم، ليتحقق إن كان هو مدبر محاولة قتله وأسرته.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة 12| محمد إمام ينقذ هاجر أحمد من الموت

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل «هوجان» تأكيد «كمال» يجسده رياض الخولي، لابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، أنه ليس له علاقة بشراء كل لوحاتها الفنية، ومن ثم ذهب الجميع لتناول العشاء والاحتفال بنجاح معرض «نور»، وهناك جاء شاب ووقف مع «خليل» واتهمه بأنه سبب فى وفاة والده الذى مات بحسرته على خسارة أمواله وشركاته، وتدخل «هوجان» يجسده محمد إمام، وقام بضربه هو ورجاله، وفى الوقت نفسه قام «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بتلقين «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، علقة ساخنة، كونه كان يتجسس عليه.
اسماء-أبو-اليزيد-من-مسلسل-هوجان

محمد إمام: أسماء أبو اليزيد غول تمثيل وكاريزما نادرة

نشر الفنان محمد إمام، قبل قليل، من خلال حسابه على موقع «انستجرام» صورة تجمعه بالممثلة أسماء أبو اليزيدي من كواليس مسلسل «هوجان»، وعلق عليها: «غول تمثيل..كاريزما نادرة.. من أحلى الحاجات فى مسلسل هوجان.. باستمتع جداً وأنا بشتغل معاها.. هتبقى من أهم الممثلات اللي جم في مصر.. نوجا». تلعب أسماء أبو اليزيد دور «نوجا» ضمن أحداث المسلسل، وهي بائعة مناديل أنقذت «هوجان» وساعدته فى أن يجد مكانا يعيش فيه، ومع تطور الأحداث تزوجته، وتورطت معه فى مشاكله مع كل من «بهلول» يجسده صلاح عبد الله و«وردة» التي تجسدها ميرنا نور الدين.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة (8).. اختطاف محمد إمام بسبب الفلاشة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام فى اللحظة المناسبة وأنقذ «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، من يد «بهلول» الذى يجسده صلاح عبد الله، وتفاجأ «هوجان» بوجود الخزنة التي سرقها مع «بهلول»، وطلب من «حورس» يجسده أوس أوس، أن يفك وردة ويخرج من المخزن، بعد وصول رجال «الورداني» الذين يطاردون الثلاثي «بهلول» و«هوجان» و«وردة»، وهربت «وردة» من الحارة ومعها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ومن ثم ذهب «هوجان» يبحث عن «لطفى» لكي يفهم ما الذى جمعه بـ«بهلول».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org