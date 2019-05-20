هوجان (14)| وفاة أم «نوجا» و«كمال» يكافئ محمد إمام

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مسلسل هوجان الحلقة 14 - محمد إمام

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «هوجان»، بمفاجأة حيث كشفت الأحداث أن «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجة «كمال» يجسده رياض الخولي، تخونه مع أحد رجاله الذين يعملون بشركته، وتريد التخلص منه هو وابنته والفوز بكل ثروته، فيما ذهب «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، إلى بيت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، لكى يستسمحها وويأخذها معه إلى بيته، لتتوفى أمها فى تلك اللحظة، وذهب «هوجان» يجسده محمد إمام، لحضور العزاء بعد أن أخبره «حورس» يجسده أوس أوس، وبعد العزاء عادت «نوجا» إلى بيتها مع زوجها.

فيما ذهبت «لميس» إلى المستشفى للاطمئنان على «نور» تجسدها هاجر أحمد، بينما اتصلت «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، وأخبرت «هوجان» بأنها وصلت إلى المسئول عن حادث «كمال»، وعرفت «نوجا» أنها حامل وسط سعادة زوجها وحماتها، بالخبر، وذهب «هوجان»