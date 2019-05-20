كيلو هيروين و81 ألفا توقع عصابة الأشقياء الثلاثة

تحرير:محمد الشاملي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

هيروين

3 عاطلين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبحثوا عن الخروج من ضائقة مالية ألمّت بهم، فوسوس لهم الشيطان بأن السبيل هو عالم المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المعروف بـ"كيف ولاد الذوات"، فقرر الثلاثة المضي في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تلك التجارة غير المشروعة، متخذين من منطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم ظنا منهم أن أمرهم لن ينكشف غير عابئين بأن لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة، إذ سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أفادت قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية مسجلة"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكن المقدم أمثل حرحش، وكيل