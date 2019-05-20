جريمة

كيلو هيروين و81 ألفا توقع عصابة الأشقياء الثلاثة

تحرير:محمد الشاملي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
هيروين
هيروين
3 عاطلين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبحثوا عن الخروج من ضائقة مالية ألمّت بهم، فوسوس لهم الشيطان بأن السبيل هو عالم المخدرات والاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين المعروف بـ"كيف ولاد الذوات"، فقرر الثلاثة المضي في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تلك التجارة غير المشروعة، متخذين من منطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم ظنا منهم أن أمرهم لن ينكشف غير عابئين بأن لديهم معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة، إذ سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.
تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أفادت قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية مسجلة"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكن المقدم أمثل حرحش، وكيل
اقرأ المزيد
الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرقة-مساكن (1)

أمن الجيزة يفك طلاسم سرقة المساكن في إمبابة

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن تزداد معها حيرة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات تلك الوقائع، لا سيما أن القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ بواسطة المفتاح المصطنع، وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بقطاع الشمال بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد محمد عرفان مفتش القطاع، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب وقائع السرقة.
منطقة-السحر-والجمال (3)

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة لوكر «أم قمر»

تمكنت مجموعات العمل بوزارة الداخلية من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالظهير الصحراوي في منطقة "أم قمر" على بعد 12 كيلو مترا من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز شرطة فايد، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.
توك-توك

مات الجدع.. حكاية مقتل «عريس قنا» بطلقة في الصدر

كعادته كل صباح يخرج "مصطفى" بحثا عن الرزق عبر دراجته النارية ذات الثلات عجلات "توك توك"، يتجول بين الشوارع لجني المال ومن ثم تلبية متطلباته الشخصية وتوفير احتياجات أسرته، سيناريو يومي قلما تبدلت أحداثه إلا أن تلك الأمسية كان السائق البسيط على موعد مع سيناريو مغاير حملت كواليسه قدرا من المخاطر كادت تودي بحياته مع فقدان مصدر رزقه، إلا أن العناية الإلهية وشهامة شاب حالا دون مقتله، وانتهى الأمر بمقتل "الجدع" الذي ضحى بحياته نظير مساعدة الآخرين، ليفارق الحياة بطلقة في الصدر.
السحر-والجمال

«سالم الواط».. كيف أنهت الداخلية أسطورة الإجرام؟

"سالم الواط" اسم ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، نشأ في محافظة شمال سيناء لأسرة بسيطة في قرية المغارة الحسنة، طرق باب التجارة غير المشروعة مبكرا إذ عمد إلى زراعة أفدنة بنبات البانجو المخدر ظنا أن فعلته لن تنكشف وأنه في طريقه لجني ثروة طائلة في غضون فترة قصيرة، دون أن يدري بأن تحركاته وأنشطته الآثمة محل رصد ومتابعة من قبل قوات الأمن بوزارة الداخلية التي بدأت في تضييق الخناق عليه، لا سيما مع تنقله الدائم، مستغلا علمه بالدروب الصحراوية حيث تربى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org