سقوط 3 تجار مخدرات بهيروين وحشيش وبرشام في القليوبية

تحرير:علاء النجار ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

حشيش - أرشيفية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بين المواطنين في كفر شكر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد القيام بحملة مكبرة قادها العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والبرشام.

ففى كفر شكر تمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث المركز، من ضبط تشكيل يضم عاطلين "خ م ع- 30 سنة- سائق توك توك"، و"م ع ع- 30 سنة- عاطل"، وبحوزتهما 100 جرام حشيش و70 جرام هيروين وأقراص مخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. كما تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة،