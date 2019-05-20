جريمة

سقوط 3 تجار مخدرات بهيروين وحشيش وبرشام في القليوبية

تحرير:علاء النجار ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
تمكنت مديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بين المواطنين في كفر شكر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد القيام بحملة مكبرة قادها العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والبرشام.
ففى كفر شكر تمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث المركز، من ضبط تشكيل يضم عاطلين "خ م ع- 30 سنة- سائق توك توك"، و"م ع ع- 30 سنة- عاطل"، وبحوزتهما 100 جرام حشيش و70 جرام هيروين وأقراص مخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. كما تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة،
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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مخدر-الحشيش

سقوط 4 تجار مخدرات بـ600 جرام حشيش في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش في حملة أمنية على مدن قليوب والقناطر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة، وأحيل جميع المتهمين للنيابات، التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشارين خالد الأعرابي، وهيثم نصار، محامي عام شمال وجنوب القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها، وطلبت تحريات المباحث عن الوقائع وظروفها وملابساتها.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و252 قضية مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهما عبارة عن (22 بندقية آلية- 40 بندقية خرطوش - 15 طبنجة - 144 فرد خرطوش محلي الصنع - 656 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 خزينة) و226 قطعة سلاح أبيض.
سجن

الشذوذ السر.. حبس المتهم بقتل طبيب أسنان في كفر شكر

قررت نيابة كفر شكر، اليوم الخميس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طبيب أسنان بدائرة المركز، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. وكان العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، قد تلقى بلاغًا من "م.ع.س" 30 عامًا مدرس، بإاكتشافه مقتل والده "ع.س.ا" 70 عامًا، طبيب أسنان داخل شقة سكنة بقرية كفر تصفا، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالحادث وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية لمكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.
القمص-مقار-سعد-مقار

حجز المتهم بقتل راعي كنيسة مارمرقس في شبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها حجز خادم كنيسة مارمرقس المتهم بقتل راعي الكنيسة على ذمة التحقيق وتحريات المباحث الجنائية. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع القس "مقار سعد"، 65 عامًا، راعي كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح ناري طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش.ش"، 54 عامًا، ومقيم بأم بيومى، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس والبطن وتوفي في الحال.
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