1104 جنيهات متوسط أجر العاملين بالقطاع العام والخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

أجور

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى 1104 جنيهات للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) بينما كان 1050 جنيهًا في عام 2017. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2018، أن متوسط أجر العامل الأسبوعي سجل نحو 1278 جنيهـًا في القطاع العام/الأعمال العام، في مقابل 1247 جنيهًا عام 2017، ونحو 877 جنيها في القطاع الخاص، مقابل 779 جنيها عام 2017.

وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي بلغ نحو 1120 جنيها للعاملين الذكور في كل من قطاعي الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 1063 جنيها عام 2017، ونحو 1022 جنيهًا للعاملات الإناث في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 985 جنيهًا عام 2017. كما سجل متوسط الأجر الأسبوعي نحو 911 جنيها