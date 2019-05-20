1104 جنيهات متوسط أجر العاملين بالقطاع العام والخاص
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
أجور
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى 1104 جنيهات للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) بينما كان 1050 جنيهًا في عام 2017.
وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2018، أن متوسط أجر العامل الأسبوعي سجل نحو 1278 جنيهـًا في القطاع العام/الأعمال العام، في مقابل 1247 جنيهًا عام 2017، ونحو 877 جنيها في القطاع الخاص، مقابل 779 جنيها عام 2017.
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي بلغ نحو 1120 جنيها للعاملين الذكور في كل من قطاعي الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 1063 جنيها عام 2017، ونحو 1022 جنيهًا للعاملات الإناث في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 985 جنيهًا عام 2017.
كما سجل متوسط الأجر الأسبوعي نحو 911 جنيها
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي بلغ نحو 1120 جنيها للعاملين الذكور في كل من قطاعي الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 1063 جنيها عام 2017، ونحو 1022 جنيهًا للعاملات الإناث في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 985 جنيهًا عام 2017.
كما سجل متوسط الأجر الأسبوعي نحو 911 جنيها للعاملين الذكور في القطاع الخاص، مقابل 815 جنيهًا عام 2017، ونحو 754 جنيهًا للعاملات الإناث في القطاع الخاص، مقابل 640 جنيهًا عام2017.
وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين في نشاط الوساطة المالية والتأمين نحو 3289 جنيها عام 2018، وسجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر أسبوعي ليبلغ 3289 جنيها، مقابل 3106 جنيهات عام 2017.
وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية نحو 52 ساعة للعاملين في القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.