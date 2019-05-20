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1104 جنيهات متوسط أجر العاملين بالقطاع العام والخاص

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
أجور
أجور
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى 1104 جنيهات للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) بينما كان 1050 جنيهًا في عام 2017. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2018، أن متوسط أجر العامل الأسبوعي سجل نحو 1278 جنيهـًا في القطاع العام/الأعمال العام، في مقابل 1247 جنيهًا عام 2017، ونحو 877 جنيها في القطاع الخاص، مقابل 779 جنيها عام 2017.
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي بلغ نحو 1120 جنيها للعاملين الذكور في كل من قطاعي الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 1063 جنيها عام 2017، ونحو 1022 جنيهًا للعاملات الإناث في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 985 جنيهًا عام 2017. كما سجل متوسط الأجر الأسبوعي نحو 911 جنيها
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (8)

موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور

افتتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، مع مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، إنه دفع مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه "ماركبش"، الأمر الذي أثار ضحك النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة، حيث جاء حديثه تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبد النظير، الذي قال: "تلاحظ إن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها"، وبعدها بدأ الحديث عن تفاصيل الميزانية الخاصة بالوزارة ومخصصاتها.
الصادرات-المصريه

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.6 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الاثنين، انخفاض عجز الميزان التجارى، خلال شهر فبراير الماضى بنسبة انخفاض بلغت 2.7%، ليسجل قيمته نحو 3.63 مليار دولار، في مقابل 3.72 مليـار دولار خلال نفـس الشهر من العام الماضي 2018. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر فبراير 2019، ارتفاع حجم الصادرات المصرية بنسبة 2.2%، لتسجل نحو 2.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، في مقابل 2.43 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.
الفاكهة-فى-الجملة

الفاكهة والملابس.. 10 سلع رفعت التضخم خلال أبريل

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل الماضي بنحو 0.4% مقارنة بشهر مارس 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقطة، في مقابل 307 نقاط خلال شهر مارس، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل 2019 مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
سلع-غذائية

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أبريل الماضي ليسجل نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2019 بنسبة 0.4%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقطة، في مقابل نحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه. وأرجع جهاز الإحصاء أسباب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والأسماك والخبز والملابس الجاهزة، والرحلات السياحية.
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