جريمة

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
محمد البلتاجى
محمد البلتاجى
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهما تتعلق بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وكذا منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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فض-اعتصام-النهضة (1)

فرصة أخيرة أمام المتهمين في «فض النهضة».. تعرف عليها

مؤقتا، أسدلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم الأحد، الستار على قضية «فض النهضة»، بعدما قضت بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، وهم المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام، ويتبقى أمام تلك المجموعة من المتهمين فرصة وحيدة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
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مؤبد ومشدد وغرامات بالملايين في حكم «فض النهضة»

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، والمنعقدة داخل القاعة الجديدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض النهضة»، وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام.
حسن-مالك

بعد مؤبد حسن مالك.. محطات قضية «الإضرار بالاقتصاد»

3 سنوات ونصف مرت منذ القبض على القيادي الإخواني، حسن مالك، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، حتى أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية، بعد الحكم عليه ونجله «حمزة»، و5 آخرين بالسجن المؤبد لإدانته في تلك القضية.
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