تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

محمد البلتاجى

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهما تتعلق بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وكذا منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو