رياضة

جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المنتظر أن يحصل جوارديولا البالغ من العمر 48 عامًا، على عقد جديد تكريمًا لتلك الإنجازات، خاصة أنه يدخل في آخر عامين في عقده الحالي. ومن المنتظر أن يرتفع أجر جوارديولا السنوي من 15 مليون جنيه إسترليني إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وفي حال وافق بيب على التجديد، فسيحصل
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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مانشستر-سيتى (2)

كومباني يضع حدًا لمسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي

قرر المدافع البلجيكي وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي التي استمرت لـ11 عامًا، نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين، وبشكل عام خاض قائد السيتي 360 مباراة مع الفريق سجل خلالها 20 هدفًا، وإشادة بدور كومباني مع مانشستر سيتي، قال خلدون المبارك رئيس النادي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين أسهموا في نهضة مانشستر سيتي، ولكن لا يوجد أهم من فينسينت كومباني، هو من عرف جوهر النادي، وعلى مدى عقد من الزمان كان هو القلب النابض للفريق".
جوارديولا

جوارديولا: الثلاثية المحلية أصعب من دوري الأبطال

أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى أن التتويج بالثلاثية المحلية في إنجلترا -بريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي- يعد إنجازًا أكبر من الفوز بدوري أبطال أوروبا، وتمكن السيتي أمس من اكتساح واتفورد بنتيجة 6-0، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ إنجلترا يتمكن من التتويج بالثلاثية المحلية في موسم واحد، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، كما توج السيتي بكأس الرابطة على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
مانشستر سيتي - ليفربول (2)

بعد الثلاثية.. السيتي يواجه ليفربول في الدرع الخيرية

بنتيجة هي الأكبر في تاريخ النهائيات، توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اكتسح نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعدما حصد البريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق رجال بيب جوارديولا اللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.
جوارديولا 2019 (2)

من هو وايلدر قاهر جوارديولا في مدرب العام؟

على الرغم من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي رفقة مانشستر سيتي، فإن بيب جوارديولا فشل في الفوز بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا، تلك الجائزة التي ذهبت إلى مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، الذي قاد الفريق للصعود إلى البريميرليج للمرة الأولى منذ 12 عامًا، ليحصل على جائزة أفضل مدرب في إنجلترا من قبل رابطة المدربين التي تمنح لجميع المدربين في جميع الدرجات الإنجليزية، بينما توج بيب جوارديولا بأفضل لقب في البريميرليج، ويملك وايلدر قصصا مثيرة، حيث سبق أن صعد بفرق في 4 درجات مختلفة في الكرة الإنجليزية.
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