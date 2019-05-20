تعليم الدقهلية: 97% أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا

تحرير:رانيا الديداموني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

طلاب الثانوية العامة

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مرور امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا للصف الأول الثانوي، بنسبة تتخطى 97% دون حدوث أي أزمات تعطل في السيستم باستثناء مدرسة تمي الأمديد واللواء عبد السلام أبو النجا، بسبب عطل فني، وتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بالمادة أثناء عقد الاختبار سواء إلكترونى أو ورقي، موضحا فى حالة حدوث عطل بالتابلت أثناء الاختبار، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير ضمانًا لحق الطالب.

وأشار عبد الرؤوف إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية للتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل، وتفادى ما حدث أمس من سقوط السيستم في معظم مدارس الدقهلية، واللجوء إلى الامتحان الورقي لتفادي الأزمة. ويؤدى الامتحان في الدقهلية 46 ألفا و595 طالبا وطالبة بعدد 173 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة على مستوى