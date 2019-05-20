الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

تحرير:صديق العيسوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

كامل الوزير

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة مترو جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم في أثناء أعمال التنفيذ، وطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وتوجه الوزير إلى محطة ماسبيرو، حيث تابع أعمال تنفيذ هيكل المحطة، وفي محطة الزمالك التقى العاملين بالمشروع، وأكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، وفقًا للموعد المتفق عليه حسب بنود التعاقد، مشيرا إلى أنه سيفاجئ العاملين بالمشروع بصفة مستمرة صباحًا ومساءً لمتابعة معدلات التنفيذ. وأوضح الوزير أن