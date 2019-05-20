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الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

تحرير:صديق العيسوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
كامل الوزير
كامل الوزير
أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة مترو جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم في أثناء أعمال التنفيذ، وطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.
وتوجه الوزير إلى محطة ماسبيرو، حيث تابع أعمال تنفيذ هيكل المحطة، وفي محطة الزمالك التقى العاملين بالمشروع، وأكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، وفقًا للموعد المتفق عليه حسب بنود التعاقد، مشيرا إلى أنه سيفاجئ العاملين بالمشروع بصفة مستمرة صباحًا ومساءً لمتابعة معدلات التنفيذ. وأوضح الوزير أن
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
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كامل الوزير: زيادة منافذ بيع تذاكر القطارات في رمضان

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشددا على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وزيادة منافذ بيع التذاكر تسهيلا على المواطنين، خاصة مع تطبيق الغرامات على الركوب بدون تذكرة، وكذلك انتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات.
مترو الأنفاق

الوزير: وصول قطار جديد للخط الثالث للمترو يونيو 2020

اجتمع وزير النقل الفريق كامل الوزير، مع وفد شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق. قدم الجانب الكوري الجنوبي عرضا تقديميا عن أوجه التعاون بين الجانبين، حيث تم توريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول، كما سيتم توقيع عقد 6 قطارات جديدة، كما تباحث الطرفان موقف توريد 32 قطارا جديدا تم التعاقد عليها للخط الثالث للمترو، وأفاد الجانب الكوري الجنوبي أنه جار حاليا مراجعة التصميمات الابتدائية، وسيتم وصول أول قطار من هذه القطارات في يونيو 2020.
مترو الأنفاق

الوزير يبحث مع «ميتسوبيشي» تطوير 58 قطارا بالمترو

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، مع وفد شركة (ميتسوبيشي) اليابانية سبل دعم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وشركة إدراة وتشغيل المترو، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك عبر خطة لتطوير الخط الأول وتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي.
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