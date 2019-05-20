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بركة «14».. عمرو سعد يثأر من قاتل أبيه ويدفنه حيًا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة عقب مقتل والد بركة على يد رجل كساب فى محبسه، حيث استطاع عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة الثأر من قاتل أبيه الذى كلفه «عزام» بالتخلص من والده فى سجنه، حيث قطع رجال بركة خط سير العصابة التى اتجهت إلى طريق سيارة الإسعاف التى تقل «حسام» القاتل وبجوارها سيارة تأمين إلى المستشفى وصدمتها بعربية نقل، ونزلت قوة من رجال كساب محاولين التخلص من حسام القاتل، حتى لا يتركوا دليلا يدينهم، إلا أن رجال بركة تدخلوا فى الوقت المناسب وأطلقوا النار على رجال كساب وأجبروهم على الانسحاب فى نهاية الأمر.
وبعد اعتراف «حسام» بقتل والد بركة فى الحبس، ورغم محاولات البكاء والاستعطاف له لمسامحته، إلا أنه أمر بدفنه حيا، وبعدها طالب رجاله بأن يذهب أحد منهم إلى جده لإخباره بإعداد صوان لأخذ العزاء فى والده. وذهب كساب لتقديم العزاء فى والد بركة، وعرض عليه مبلغ 50 مليون جنيه فى محاولة منه للحصول على
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وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
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حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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مسلسل-بركة

الحلقة (7).. بركة يستعين بهاكر وكساب يخطط لإعدامه

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بركة، تدبير خطة من قبل رجل الأعمال "كساب"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، للتخلص من "بركة"، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو سعد، عن طريق تلفيق قضية له وإدخاله السجن ثم قتله والتخلص من عائلته بالكامل. وبدأت الحلقة بلقاء جمع "بركة" مع "كساب”، وقام "كساب" بتهديد "بركة" بقتله فى حالة عدم استرجاعه كارت الميموري، وأخبره أنه سوف ينتمى إلى فئة المجرمين فى حالة الكشف عما يحتويه الكارت من وثائق وأدلة تدين تلك العصابة التي تطارده.
محمد-هشام-عبية

محمد هشام عبيه يكشف تفاصيل حلقات مسلسل «زودياك»

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد هشام عبيه، إن مسلسل "زودياك" مقتبس عن المجموعة القصصية "حظك اليوم"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، لافتا إلى أنه فخور وسعيد بمشاركة مجموعة من الكتاب الأعزاء، فى تحويل أول عمل للدكتور أحمد خالد توفيق إلى الشاشة، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد بداية لتحويل كل أعمال الكاتب الراحل إلى مسلسلات وأفلام قريبا جدا. وأوضح الكاتب الصحفي فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن المسلسل عبارة عن 15 حلقة ومن المفترض أن تنتهى أحداث المسلسل فى منتصف رمضان.
مسلسل-برك- للنجم عمرو-سعد (2)

الحلقة الثانية.. «كارت ميموري» يورط بركة مع الشبكة

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "بركة" بلقاء بركة و"أبو صلاح"، ومنذ بداية اللقاء دخل بركة شقة أبو صلاح، الذي كان مريضا جدا، فقام بركة بنقله إلى المستشفى، وداخل المستشفى قال أبو صلاح لبركة: "إنت القدر بعتك لي عشان أحملك أمانة وربنا وحده هو اللي هيعينك عليها"، وأعطاه "كارت ميموري". وسرد أبو صلاح لبركة أن الكارت أعطاه إياه صلاح نجله وهو مرعوب وخائف، وطلب أبو صلاح من "بركة" فتح الكارت لمعرفة ما به، والأهم أن يطمئن أبو صلاح من بركة على نجله صلاح، وعقب تلك الكلمات توقف أبو صلاح عن التنفس، ويبدو أنه توفى.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

«الأعلى للإعلام» يفتح ملفات 76 قناة فضائية

بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، فتح ملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها بدون وجه حق دون الحصول على سند بث من ملاكها، مضيفة أن المخالفات تشمل بث إعلانات مخالفة للمعايير، ومنتجات طبية غير مرخصة، وتأتي في مقدمة القنوات المخالفة "أبل وفاميلي والساعة"، كما شملت المخالفات انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية، وتستكمل اللجنة التحقيقات، وتشمل تقارير لجنة الرصد التي وثقت المخالفات، بالإضافة إلى التقارير الرسمية الواردة من جهاز حماية المستهلك وشكاوى الشركات المنتجة.
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