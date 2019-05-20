بركة «14».. عمرو سعد يثأر من قاتل أبيه ويدفنه حيًا

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة عقب مقتل والد بركة على يد رجل كساب فى محبسه، حيث استطاع عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة الثأر من قاتل أبيه الذى كلفه «عزام» بالتخلص من والده فى سجنه، حيث قطع رجال بركة خط سير العصابة التى اتجهت إلى طريق سيارة الإسعاف التى تقل «حسام» القاتل وبجوارها سيارة تأمين إلى المستشفى وصدمتها بعربية نقل، ونزلت قوة من رجال كساب محاولين التخلص من حسام القاتل، حتى لا يتركوا دليلا يدينهم، إلا أن رجال بركة تدخلوا فى الوقت المناسب وأطلقوا النار على رجال كساب وأجبروهم على الانسحاب فى نهاية الأمر.

وبعد اعتراف «حسام» بقتل والد بركة فى الحبس، ورغم محاولات البكاء والاستعطاف له لمسامحته، إلا أنه أمر بدفنه حيا، وبعدها طالب رجاله بأن يذهب أحد منهم إلى جده لإخباره بإعداد صوان لأخذ العزاء فى والده. وذهب كساب لتقديم العزاء فى والد بركة، وعرض عليه مبلغ 50 مليون جنيه فى محاولة منه للحصول على