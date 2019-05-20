جريمة

الهروب إلى الموت.. لماذا ينتحر المصريون في رمضان؟

صاحب شركة مقاولات شاب يقفز على القضبان هربًا من الديون وطبيب الإسكندرية العجوز يقفز من البلكون هربًا من الفقر وأمراض الشيخوخة.. وجثث شباب معلقة على المشانق فى غفلة الأهل
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
انتحار- تعبيرية
انتحار- تعبيرية
ازدادت حوادث الانتحار بصورة مفزعة، لتكشف كل حالة تفاصيل مؤلمة وموجعة، تزداد المأساة فيها باختيار الموت نهاية بدلًا من البحث عن حلول والتشبث بالحياة ولو بمجرد بصيص أمل واحد، ونرصد فى السطور التالية أبرز تلك الحوادث، وكان آخرها واقعة محاولة انتحار مهندس شاب بمحطة مترو رمسيس، أطاح بجسده بمنتهى القوة من على الرصيف بالتزامن مع قدوم القطار ليقابل الموت، لكن شاء القدر أن يأخذه إلى حياة جديدة كتبت له، لقفزه مسافة أطول من المقصودة لهدفه وسقط فى المسافة بين قضباني اتجاهي المترو، ليفلت من الموت بأعجوبة.
هرب من ديونه «راضى رفيق جندى ميخائيل»، عمره 38 عاما، مهندس مدنى، يمتلك شركة مقاولات، أغرقته وأثقلت كاهله الديون يصل قدرها إلى 2 مليون جنيه، ليتحول المهندس صاحب شركة المقاولات إلى هارب من وجه أصدقائه وشركائه ومعارفه، الذين اقترض منهم تلك المبالغ. كان مالك شركة المقاولات يجدد وعوده للدائنين
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حبل-مشنقة

انتحار فتاة شنقا حزنا على وفاة والدتها بالحوامدية

توفيت والدتها قبل عدة أشهر بمركز الحوامدية بالجيزة، فباتت الأيام تمر عليها ثقيلة كئيبة، تعجزها عن تحمل الوحدة بعد وفاة سندها الأكبر فى الحياة وهى أمها، حتى مع قدوم شهر رمضان المبارك، لم تفلح أجواؤه الدينية فى إخراج الفتاة من حزنها ووحدتها، بل زادها الأمر حزنًا وهى مطالبة بأن تعيش تلك الأجواء دون والدتها، التى كانت تدخل البهجة والسرور عليها، وتعد لها ما لذ وطاب فى الإفطار والسحور، وتبدأ فى تنظيف وتزيين المنزل استعدادًا للعيد، ومع هذه الحالة النفسية الأليمة قررت الفتاة التخلص من حياتها بالانتحار.
رجل-ينتحر-بسلاح-ناري

بسبب ضائقة مالية| انتحار بقال بطلق ناري في القليوبية

أقدم صاحب محل بقالة بقرية أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، اليوم الإثنين، على الانتحار بأن أطلق النار على نفسه لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام صاحب محل بقالة بإطلاق النار على نفسه، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وفاة المدعو "سعيد. س. ف" 31 عامًا، صاحب محل بقالة ومقيم بـ"أبو زعبل" بدائرة المركز، على أثر قيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه بمنتصف البطن ولقى مصرعه في الحال.
جريمة-قتل-في-البساتين‎ (2)

«منوم وجثة» جريمة «نادية» في العقار 30 بالبساتين

امرأة غلبت الشيطان فوقف متفرجا في شقة البساتين كتلميذ يتعلم منها ويصفق لها بحرارة بعدما انحنى لها في وقار وهي تتفنن وتضع الخطة لقتل زوجها الذي يقف على مشارف الستين من عمره بعد رحلة زوجية دامت 17 عامًا، ارتضى فيها العيش مع امرأة سيئة السمعة بعدما قاطع أشقاءه بسببها فترة ليست بالقصيرة، لم تشفع له لديها، ولم تراعِ حتى "العيش والملح" وكتبت بيديها الآثمتين السطر الأخير في حياته بعدما قيدته بالحبال وخنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم خرجت تصرخ في الشارع: "جوزي مات" بعدما نجحت في قتل زوجها وحالفها الفشل في المشي في جنازته.
جثة طفل

شراب و3 تي شيرتات.. حيلة الأمن لكشف هوية «طفلة مايو»

سلكت قوات الشرطة بمديرية أمن القاهرة طرقا عديدة أملا في تحديد هوية طفلة عثر على جثتها دون رأس أسفل مدرسة تحت الإنشاء في مدينة 15 مايو، وتبين أن جسد المجني عليها يحوي آثار تعذيب وضرب فجاء قرار أحد القيادات الأمنية رفيعة المستوى بالاستعانة بشبكة الإنترنت وتحديدا موقعي التوصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" ونشر صور ملابس الطفلة التي لا تتجاوز الخمس سنوات، ويكثف رجال إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة جهودهم للوصول إلى هوية الطفلة والعمل على كشف ملابسات قتلها.
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