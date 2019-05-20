الهروب إلى الموت.. لماذا ينتحر المصريون في رمضان؟

صاحب شركة مقاولات شاب يقفز على القضبان هربًا من الديون وطبيب الإسكندرية العجوز يقفز من البلكون هربًا من الفقر وأمراض الشيخوخة.. وجثث شباب معلقة على المشانق فى غفلة الأهل

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

ازدادت حوادث الانتحار بصورة مفزعة، لتكشف كل حالة تفاصيل مؤلمة وموجعة، تزداد المأساة فيها باختيار الموت نهاية بدلًا من البحث عن حلول والتشبث بالحياة ولو بمجرد بصيص أمل واحد، ونرصد فى السطور التالية أبرز تلك الحوادث، وكان آخرها واقعة محاولة انتحار مهندس شاب بمحطة مترو رمسيس، أطاح بجسده بمنتهى القوة من على الرصيف بالتزامن مع قدوم القطار ليقابل الموت، لكن شاء القدر أن يأخذه إلى حياة جديدة كتبت له، لقفزه مسافة أطول من المقصودة لهدفه وسقط فى المسافة بين قضباني اتجاهي المترو، ليفلت من الموت بأعجوبة.

هرب من ديونه «راضى رفيق جندى ميخائيل»، عمره 38 عاما، مهندس مدنى، يمتلك شركة مقاولات، أغرقته وأثقلت كاهله الديون يصل قدرها إلى 2 مليون جنيه، ليتحول المهندس صاحب شركة المقاولات إلى هارب من وجه أصدقائه وشركائه ومعارفه، الذين اقترض منهم تلك المبالغ. كان مالك شركة المقاولات يجدد وعوده للدائنين

هرب من ديونه

«راضى رفيق جندى ميخائيل»، عمره 38 عاما، مهندس مدنى، يمتلك شركة مقاولات، أغرقته وأثقلت كاهله الديون يصل قدرها إلى 2 مليون جنيه، ليتحول المهندس صاحب شركة المقاولات إلى هارب من وجه أصدقائه وشركائه ومعارفه، الذين اقترض منهم تلك المبالغ.



كان مالك شركة المقاولات يجدد وعوده للدائنين بالسداد لهم، وبعدما وجد حيله وتأجيلاته قد نفدت، اتفق مع الدائنين على سداد المبلغ لهم، دون أن يوفر منه شيئا، والتقى بهم بشارع رمسيس، ومن بؤس حاله أخبرهم أن أحد الأشخاص سيحضر له المبلغ بمحطة مترو الشهداء، فهبطوا معه إلى المحطة وعند دخول قطار المنيب ألقى بنفسه أمامه قاصدًا الانتحار، إلا أن العناية الإلهية أنقذته، إذ طالت قفزته ليسقط بين قضباني الخطين وليس أمام القطار القادم.

قفزًا من البلكونة

شنق نفسه على الإفطار

قبل يومين لم يكن أحد يتخيل أن طبيبا بشريا مرموقا ووقورا، وكبيرا فى السن، يقيم بمنطقة جليم شرقي الإسكندرية، فى هدوء وسكينة رفقة زوجته، سيقدم على الانتحار بتلك الطريقة الفجة، إذ تجرد "ع. أ." 72 سنة، طبيب بشري بالمعاش، من كامل ملابسه، وخرج إلى بلكونة شقته بالطابق الثاني، ليلقي بنفسه إلى الشارع، من ارتفاع كان كفيلًا لإزهاق روحه في جسده الهزيل.كانت الزوجة خارج المنزل، وانتابتها حالة بكاء هستيري، حينما علمت أن حبيبها ورفيق عمرها غلبته متاعبه إلى حد قتل نفسه، وأفصحت أنها كانت تقيم مع زوجها بمفردهما، وانشغل الجميع عنهما، وتدهورت حالة زوجها النفسية السيئة، إذ كان معاشه لا يكفي مصاريف العلاج والمعيشة، علاوة على إصابته بمرض نفسي بسبب معاناته من أمراض القلب والشيخوخة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

قرية بيت داوود، التابعة لمركز جرجا، بسوهاج، شهدت واقعة انتحار مأساوية أيضا، راح ضحيتها شاب فى عمر الزهور، لا تتجاوز سنه 29 سنة، فبدلًا من التحلي بالصبر والإيمان، غلبه القنوط من الحياة، وقرر مفارقتها، ليفاجئ أسرته حين دعته لينضم إليهم على الإفطار فى رمضان بمفارقتهم ومفارقة الحياة للأبد، معلقًا عنقه فى سقف حجرته. تحول جمع أسرة الشاب "م.أ" 29 عاما، على الإفطار حزنًا وكمدًا على مصرعه ومشهده الأخير، معلقًا بحبل فى رقبته موصولًا بجنش فى السقف جثة هامدة، وشرحت أسرته أن ظروفهم المادية صعبة، بينما نجلهم مصاب بحالة نفسية سيئة، بسبب بطالته عن العمل، وأكدوا أنهم يعلمون أن حاله كغيره، ولم يضغطوا عليه أو يعاتبوه فى شيء، كما أنه كان لا يتوانى عن الالتحاق بأى عمل مؤقت أيا ما كان، حتى أحوال الأسرة التى يعلمها جعلته يزهق روحه بيده.

أزمة نفسية تنهيها المروحة

قبل 9 أيام من الشهر الجاري، أقدم شاب من أهالي مدينة الزينية شمال الأقصر، يدعى (ر.د - 23 سنة)، على الانتحار شنقًا، بتعليق رقبته بغرفة نومه بعدما ربط نفسه بمروحة السقف.

وأكدت أسرة الفقيد أنه كان يمر بأزمة نفسية، دون وعيهم بأن حالة الاكتئاب تلك يمكن أن تقود صاحبها لإنهاء حياته فى ثوان معدودة وغفلة من أهله، خاصة مع تعاطي المواد المخدرة، واختلاط الأمر بالبطالة والفقر.

أنا تعبان وقررت أمشي

قبل 10 أيام خلت من شهر الصوم، نحرت رسالة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، قلبي والديه، اللذين يسافران للعمل بإحدى دول الخليج، ولأن نجلهما لم يعد صبيا وصار رجلًا، تركاه بمفرده وسافرا إلى الخارج، دون أن يدركا أن صمته وعزلته وأعراض الاضطراب النفسي البادية عليه وصلت إلى حد دفعه للانتحار.



اتصل الأب بنجله دون إجابة رغم تكرار المحاولة، ولعلم الأب بحالة نجله السيئة اتصل بجيرانه فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وطلب منهم تفقد أحوال ابنه وطمأنته، لكن الجيران وجدوه منتحرًا، وبجواره رسالة وداع محزنة لوالديه، مفادها "أنا تعبان وقررت أمشي"، يشرح فيها عدم تحمله المدى الذى بلغه من الألم النفسي، مع كثير من الحب لهما كالمعتاد ذكره بينهما فى الاتصالات والرسائل.

تحلل معلقًا فى السقف

شهد 7 مايو الجاري، واقعة انتحار محزنة أخرى، إذ نفذ شاب يعمل بمحطة وقود حكم الإعدام شنقًا فى نفسه، كان يقيم وحيدًا ومات كذلك بدائرة قسم 15 مايو، ظل الشاب معلقًا فى حبل بلاستيكي في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف، لعدة أيام، حتى انتفخت الجثة، وبدأت فى التحلل، ففاحت رائحة كريهة نبهت الجيران لمكروه ما، إذ طرقوا الباب دون جدوى، فاتصلوا بالشرطة ليكتشفوا جثة جارهم "م.ع"، معلقة فى السقف.



وكالعادة تم التحري عن الوفاة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وكانت الإجابات واضحة كالشمس، إذ يعرف الجميع أن جارهم يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب غرقه فى الديون وضائقة مالية ألمت به.

ذبح نفسه

بداية الشهر الحالي شهدت مأساة بمركز أوسيم بالجيزة، إذ بلغ بؤس حال شاب حد قيامه بذبح نفسه، فى مشهد لا يستوعبه عقل، إذ عثر الأهالي على شاب حديث السن فى بداية العشرينيات من العمر، كان يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد بجسمه أي إصابات سوى وجود حز حول رقبته، أكد المعمل الجنائي عدم وجود شبهة جنائية، وأن الفقيد هو من ذبح نفسه، وحسمت التحريات الأمر بأنه يمر بحالة نفسية سيئة دفعته إلى الانتحار، فجلب سكينًا حادًا تبين أنه قام بسنه خصيصًا، وطعن نفسه فى عنقه محركًا السكين لينحر نفسه.

الحل

أكد الدكتور محمود أبو العزايم، مستشار الطب النفسي، أن الانتحار له أسباب اجتماعية واقتصادية، ونفسية، والأخيرة هى السبب الرئيسي، إذ تشير الإحصائيات والبيانات المتوفرة أن 90% تقريباً من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يعانون من مشكلة نفسية أو أكثر، ولكن في كثير من الحالات لا تكون الإصابة قد شخصت طبياً للأسف.

وأوضح «أبو العزايم» أن النفسية السوية لديها مقدرة على تحمل الضغوط الاقتصادية والاجماعية، ولكن حين يصاب الإنسان بأمراض نفسية كالاكتئاب والهوس الاكتئابي، أو الانفصام واضطرابات الشخصية الحديدية، تكون قدرة تحمله لمصاعب الحياة هشة، وتعلو حدة عزوفه عن العمل والحياة بما فيها من ملذات ومتع، ويفكر فى الانتحار، إذ يشعر أن الحياة لا قيمة لها، ويستسهل قرار التخلص من الحياة نفسها.

وأكد مستشار الطب النفسي أن المرض النفسي يستوجب الكشف مبكرًا للعمل على سرعة علاجه، ويحتاج إلى تدخل دوائي علاجي طبي سريع، مطالبًا بالتفريق بين الإحباطات اليومية من قلق وتوتر وإخفاقات وترقبات وتلك أمور طبيعية لا خوف منها، وبين الاكتئاب أو "الحالات النفسية السيئة" التي يسيطر على أصحابها تعكر المزاج بشكل كبير، والتأرجح فى المزاج والتعب وفقدان الاهتمام بالأشياء من حوله، وفقدانه الأمل، وتفضيله العزلة، وفقد الشهية أو على العكس الإفراط فيها مع تفضيل العزلة.

وتابع: للأسف فإن واحدا من كل ثلاثة مصابين يحاولون الانتحار، مستنكرًا الجهل بالطب النفسي وأنه احتياج حيوي كما فى الأمراض الجسدية، قائلًا: "أكم من منتحر قالت أسرته إن حالته النفسية كانت سيئة، فالأمر له أعراض يمكن تمييزها، لكن للأسف الغالبية العظمى لا تأخذ المصابين بتلك الأزمات النفسية إلى طبيب نفسي للعلاج والمساعدة، ويتركونه إلى مزيد من التدهور حتى يفاجأوا به منتحرًا".