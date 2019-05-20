سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

تطور جديد في الأزمة الأمريكية- الإيرانية يرفع من احتمالات نشوب صراع بين البلدين، بعد أن هدد ترامب بالقضاء على إيران في حالة اندلاع حرب بينهما
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
ترامب
ترامب
"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
ففي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الأحد، تعهد الرئيس الأمريكي بأنه لن يسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، لكنه قال إنه لا يريد صراعا. وقال: "لست شخصا يريد الدخول في الحرب، لأن الحرب تؤذي الاقتصاد، وبالإضافة لذلك، الحرب تتسبب في قتل الناس، وهو السبب الأكثر أهمية". من جانبها، تحركت إيران أيضا
اقرأ المزيد
ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-ضد-ترامب في -إيران

«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
استراتيجية-ترامب-لمكافحة-الإرهاب-تحث-الحلفاء-على-فعل-المزيد

«هل تحارب أمريكا إيران؟».. إجابة غامضة من ترامب

وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران مؤخرا، مع تلميحات إلى اندلاع حرب بين البلدين، لم تكن تمر أول فرصة تواصل مباشر للصحفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، إلا ويوجه إليه سؤالا حول ما إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب ما طهران، وعلى الفور رد ترامب، بإجابة لم تكن واضحة أو صريحة، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه "يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران"، جاء ذلك بعد ساعات من كشف صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة المعلوامت التي دفعت واشنطن لإرسال قوة عسكرية ضارب لشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني.
ترامب 1

ترامب يستدعى مدير موقع تويتر لسبب غريب

واحدة من أهم مميزات أن تكون رئيسا للولايات المتحدة، هي أن تكون قادرا على الحصول على ما تريد، وقتما تريد، وفي أسرع وقت، ففي حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون طلبه هو زجاجة مياه غازية للحمية، أو حتى المدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي المفضل له "تويتر"، وكان الطلب الأخير هو استدعاء ترامب له إلى مكتبه البيضاوي في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، وشهد اللقاء الذي جمع ترامب وجاك دورسي المدير التنفيذي لـ"تويتر"، مناقشة عدد من النقاط الغريبة، لكن ليست مستغربة من رئيس من نوعية ترامب.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-01

الكويت تنظر «بقلق» لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر، بحسب رويترز. وقال الجار الله للوكالة معلقا على التوتر في المنطقة بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم". وكان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، علي تنكسيري، صرح أن إيران ستغلق مضيق هرمز، إذا تم منع طهران من استخدامه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org