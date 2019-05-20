رياضة

كواليس أزمة جديدة بين الأهلي وسموحة

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الخطيب
الخطيب
صراع جديد دخل فيه مسئولو النادي الأهلي مع نادي سموحة، بعدما علمت «التحرير»، أن مجلس الإدارة يسعى لتدعيم فريق السلة من خلال مدير فني جديد، وأن هناك نية لدى المجلس برئاسة الخطيب، لتغيير الجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، والذي يقوده طارق خيري، في محاولات مكثفة لتصحيح مسار فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، والذي تراجعت نتائجه بشكل كبير، خلال الموسم المنقضي، لدرجة خسارة بطولة الدوري، وأيضًا ضياع بطولة كأس مصر، ولم يفز سوى بدوري المرتبط.
وارتبط اسم أشرف توفيق، المدير الفني لفريق سموحة والمدرب السابق للنادي الأهلي، بالتغييرات المنتظرة داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار غضب، محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة. وكان فرج عامر، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «الكابتن أشرف توفيق مستمر
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
فرج-عامر (2)

فرج عامر: أنا أهلاوي ولا أقبل أن يكون سموحة الضحية

قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه وفريقه لم يشككوا في ذمة أي حكم مصري ولن يقبل بذلك، مشددا على أنه يرفض المزايدة عليه لأنه يمارس عمله تجاه فريقه بمنتهى الأمانة، وذلك بعد أن خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.
فرج-عامر (2)

فرج عامر للأهلي:«اتشطر على اللي بيكسبك 5 في أفريقيا»

فتح المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار بعد خسارة فريقه من النادي الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 98 من عمر المباراة، قائلًا: «"محدش يقولي هارد لاك، انا كاتب السيناريو اللي حصل ده الصبح، احنا معندناش كورة في مصر». وأضاف عامر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «اتجدعن في افريقيا وورينا مستواك، انت بتتغلب في افريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت الي بوظ الكورة في مصر».
الاهلي-وسموحة (11)

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة ويواصل تصدر الدوري

خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

ثورة غضب ضد مجلس الأهلي بعد وفاة عضو بفرع الشيخ زايد

يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي ثورة غضب كبيرة من أعضاء فرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، بعد وفاة عضو يدعى المهندس صلاح علي، في أثناء لعبه مباراة خماسي عقب الإفطار أمس الجمعة، حيث اتهم الأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتحمل مسئولية التقصير والإهمال بسبب عدم توفير سيارة إسعاف في مقر الشيخ زايد -كانت بالفعل موجودة- إلا أنه تم إنهاء التعاقد بسبب أمور تتعلق بالتكلفة المالية، وهو ما أدى إلى التأخر في إنقاذ العضو الذي تم نقله خارج النادي ثم تسلمته سيارة إسعاف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org