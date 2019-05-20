السعودية تودع 250 مليون دولار ببنك السودان المركزي

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أرشيفية

أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، أى ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك ضمن خطوات الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي للسودان.

كانت السعودية والإمارات أعلنتا يوم 21 أبريل الماضي، على اعتزامهما إيداع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزى السوداني، لدعم استقرار السودان، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء



كانت السعودية والإمارات أعلنتا يوم 21 أبريل الماضي، على اعتزامهما إيداع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزى السوداني، لدعم استقرار السودان، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.



أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة العربية السعودية، للشعب السوداني الشقيق، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأبدى «الجدعان» ثقته بأن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.



