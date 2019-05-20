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السعودية تودع 250 مليون دولار ببنك السودان المركزي

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أرشيفية
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أرشيفية
أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، أى ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك ضمن خطوات الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي للسودان.
كانت السعودية والإمارات أعلنتا يوم 21 أبريل الماضي، على اعتزامهما إيداع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزى السوداني، لدعم استقرار السودان، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء
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العثور على مقبرة جماعية - أرشيفية

العثور على 12 مقبرة جماعية لـ«داعش» في العراق

عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يعمل الفريق على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «فرانس برس». وفي 2017، اتفق مجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيحاكم على جرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا. جاء ذلك بعد أن رفعت هذا الملف نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.
محمود الزغبي - رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم.. انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق

في مثل هذا اليوم 21 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2000: انتحر رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية. وفي عام 1291: المسلمون يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي تماما بالشام بعد أن ظل نحو 200 عام. وفي عام 1471: قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
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السودان

السعودية: إيداع 250 مليون دولار بـ«المركزي السوداني»

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إيداع 937 مليون و500 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 250 دولار أمريكي) لحساب البنك المركزي السوداني. وأكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني، مؤكدا على أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، خاصة سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: 88 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها خلال 3 أشهر، بلغ نحو 108 آلاف و839 فرصة عمل، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغ 88 ألفا و594 تعاقدا، وأظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أن عدد المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 آلاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 من الإناث من حملة المؤهلات
استهداف النفط

إيران تقود حربًا نفطية عالمية عبر الخليج

يبدو أن إيران وأذرعها فقدت كل أوراقها الرابحة وهو ما جعلها تتجه إلى البحث عن مخرج من خلال اللجوء إلى "حرب النفط" من خلال استهداف هذا القطاع في الخليج العربي، فعلى مدار اليومين الماضيين صعدت إيران عبر ميليشياتها في منطقة الخليج، واستهدفت منشآت نفطية، وخاصة السعودية والإمارات، في تصعيد واضح للأوضاع في المنطقة. جاء أحدث هجوم بعد استهداف طائرات "درون" مفخخة محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية، أمس الثلاثاء، وسرعان ما خرجت ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني لتتبنى هذا الهجوم بطائرات بدون طيار.
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الصحف العربية تبرز استهداف منشآت نفطية في السعودية

تصدّر الهجوم على منشآت نفطية في السعودية عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان بعد استهداف المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "هجوم إرهابي بـ(الدرون) على محطتي ضخ نفط سعوديتين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن هجوم إرهابي بـ"درون" مفخخة، استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
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