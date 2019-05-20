الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 17.09 جنيه