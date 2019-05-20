نجم بلجيكا يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

منتخب بلجيكا

حاول أرسنال التعاقد مع الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن ناديه الصيني داليان يفانج رفض بيعه، وأوضح كاراسكو لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بأنه يرغب في العودة إلى الكرة الأوروبية من جديد قائلًا: "كان هناك اهتمام من أرسنال والكثير من الفرق الأخرى في شهر يناير الماضي للعودة إلى أوروبا، ولكن رئيس النادي أكد على صعوبة التوقيت، وأنه ربما يسمح لي بالرحيل في الصيف، أحاول تقديم أفضل ما لدي كوني لاعب محترف، وسنفكر بعد ذلك في حل، هناك الكثير من الفرق التي ترغب في التعاقد معي ولكن الرئيس يرفض، ولا أستطيع فعل شيء".

وأضاف كاراسكو: "كل ما أرغب فيه هو التواجد بالقرب من أسرتي، وستكون العودة إلى أوروبا من الحلول الجيدة، أشعر بأن الأوضاع جيدة هنا، فالنادي يعاملني بصورة رائعة وكذلك اللاعبون والجماهير، ولكن عندما تبتعد عن أسرتك، تحاول العودة من جديد، ولا يزال بإمكاني تقديم أمور جيدة في الكرة الأوروبية". وتابع:" الكل

وأضاف كاراسكو: "كل ما أرغب فيه هو التواجد بالقرب من أسرتي، وستكون العودة إلى أوروبا من الحلول الجيدة، أشعر بأن الأوضاع جيدة هنا، فالنادي يعاملني بصورة رائعة وكذلك اللاعبون والجماهير، ولكن عندما تبتعد عن أسرتك، تحاول العودة من جديد، ولا يزال بإمكاني تقديم أمور جيدة في الكرة الأوروبية".



وتابع:" الكل يعرف أن إنجلترا تملك أفضل دوري في العالم، وهناك يعتمد اللعب على القوة البدنية والمساحات التي لا تتوفر في دوريات أخرى، وهذا يناسبني كثيرًا، أرى بأنه يمكنني اللعب في أكثر من بطولة حول العالم لقدرتي على الهجوم والدفاع".



وواصل: "ألعب مع المنتخب الوطني كجناح، ولكني أستطيع تقديم أدوار دفاعية، إنجلترا المكان المناسب بالنسبة لي، وإذا حصلت على فرصة للذهاب هناك، فلم لا أذهب؟".



