رياضة

نجم بلجيكا يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
حاول أرسنال التعاقد مع الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن ناديه الصيني داليان يفانج رفض بيعه، وأوضح كاراسكو لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بأنه يرغب في العودة إلى الكرة الأوروبية من جديد قائلًا: "كان هناك اهتمام من أرسنال والكثير من الفرق الأخرى في شهر يناير الماضي للعودة إلى أوروبا، ولكن رئيس النادي أكد على صعوبة التوقيت، وأنه ربما يسمح لي بالرحيل في الصيف، أحاول تقديم أفضل ما لدي كوني لاعب محترف، وسنفكر بعد ذلك في حل، هناك الكثير من الفرق التي ترغب في التعاقد معي ولكن الرئيس يرفض، ولا أستطيع فعل شيء".
وأضاف كاراسكو: "كل ما أرغب فيه هو التواجد بالقرب من أسرتي، وستكون العودة إلى أوروبا من الحلول الجيدة، أشعر بأن الأوضاع جيدة هنا، فالنادي يعاملني بصورة رائعة وكذلك اللاعبون والجماهير، ولكن عندما تبتعد عن أسرتك، تحاول العودة من جديد، ولا يزال بإمكاني تقديم أمور جيدة في الكرة الأوروبية". وتابع:" الكل
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال ينتصر وتوتنهام وتشيلسي يتعادلان ويونايتد يخسر

تعادل توتنهام أمام نظيره، إيفرتون، في المباراة التي اُقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، في إطار مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون، والأخير من الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019، وتقدم توتنهام مبكرًا عن طريق إيريك داير، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وسيطر توتنهام على الكرة وحاول البحث عن المزيد من الأهداف في شباك إيفرتون، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك البيضاء، وفي الدقيقة الـ70 من عمر الشوط الثاني من المباراة سجل ثيو والكوت هدف التعادل لفريق إيفرتون.
بيير-ايميريك-اوباميانج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانج

واصل النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، مطاردته لمحمد صلاح هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد22 هدفًا، بعدما سجل هدفًا في شباك برايتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، من ركلة جزاء، وحسم التعادل مواجهة آرسنال وبرايتون بنتيجة هدف لكلًا منهما ليبتعد فريق آرسنال عن المركز الرابع بجدول الدوري ويغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برايتون

تعادل فريق آرسنال الإنجليزي مع نظيره فريق برايتون إيجابيًّا بهدف لكلٍّ منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الإمارات معقل فريق الجانرز في مواجهة من مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق بيير إيميريك أوباميانج من ركلة جزاء، تعادل فريق برايتون في الدقيقة 60 من زمن المباراة من ركلة جزاء أيضًا احتسبها انتوني تايلور، لكنها أهدرت وتابعها جلين موراي في شباك الجانرز.
ارسنال (2)

برشلونة يستعد لخطف مهاجم أرسنال في الميركاتو

قدم النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مستويات طيبة برفقة أرسنال هذا الموسم، وذلك بعدما نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أخرى في الدوري الإنجليزي، وتوج المهاجم الفرنسي بلقب لاعب الموسم في أرسنال الأسبوع الماضي، ومع ذلك قد يكون هذا الموسم هو الأخير له برفقة الفريق اللندني في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته بحسب موقع "فور فور تو"، ويضع العملاق الكتالوني اسم لاكازيت بين قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الصيف المقبل، في ظل رغبة مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي في تدعيم صفوف الفريق وخاصة في الجانب الهجومي.
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