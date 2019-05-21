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اكسري روتين حلويات رمضان.. وجربي لقمة القاضي

تحرير:آية أشرف ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
لقمة القاضي
لقمة القاضي
لقمة القاضي من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير منا، يعود أصلها إلى اليونان، لكن اشتهر المصريون بعملها جيدًا، وتعود قصتها إلى القرن الثالث عشر وبالتحديد في مدينة بغداد، حيث كانت تقدم للقضاة، ويتناولونها كلما أحسوا بالجوع، فتوفر عليهم الوقت، إذ إنها عبارة عن لقيمات صغيرة سريعة الالتهام، يتم تقديمها مع السكر البودرة أو القهوة ويمكنك تزيينها بالشيكولاتة. في السطور التالية نساعدك على التعرف على طريقة عمل لقمة القاضي ببساطة بدلًا من شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة.
المكونات ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة خميرة ربع ملعقة سمر كوب ماء زيت سكر عصير ليمون طريقة التحضير:- - ضعي الخميرة والسكر في وعاء وأضيفي لهما الماء الدافئ وكوب الدقيق والزيت. - في وعاء مختلف، أضيفي الدقيق والملح والنشا، وقلبي المكونات ثم أضيفيها للخليط الأول الخاص بالخميرة والسكر، اعرفي.. طريقة عمل الكنافة
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