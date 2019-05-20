جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

جثة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.

تحريات المباحث أثبتت عدم وجود أي خلافات شخصية بين المجني عليها وزوجها، وبين الجيران أو الأقارب، فيما أكد الزوج أمام النيابة على عطف زوجته على جيرانها الفقراء بقوله: "كانت دايما بتعطف على الغلابة في المنطقة"، موضحا أنه عقب عودته من صلاة التراويح، عثر عليها مقتولة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وفشلت محاولات