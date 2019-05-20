الداخلية تكشف حقيقة إلغاء مهلة الشهر لتجديد الرخصة

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

وحدة مرور

أنهت وزارة الداخلية حالة الجدل حول ما تردد مؤخرا بإلغاء مهلة الشهر لتجديد الرخصة، إذ نفت الوزارة صحة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء وزارة الداخلية مهلة الشهر لتجديد الرخصة، وفرض غرامة 40 جنيها على كل يوم تأخير من بعد ميعاد انتهاء الرخصة، وأكدت الوزارة أن الأمر عار من الصحة تماما، وأنه لم يطرأ أي تعديل على الغرامة المفروضة على تأخير تجديد الترخيص وقيمتها ثلث الضريبة المفروضة مطالبة الجميع تحري الدقة.

"يا جماعة المرور ألغى مهلة الشهر لتجديد الرخصة ونتيجة هذا، ناس كتير راحوا يجددوا قرب نهاية الشهر واكتشفوا وجود غرامة 40 جنيها على كل يوم تأخير من بعد ميعاد انتهاء الرخصة بتاعته". هكذا انتشر منشور تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عدة أيام سابقة لتحذير مالكي السيارات من فرض غرامات مالية على