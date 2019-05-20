جريمة

الداخلية تكشف حقيقة إلغاء مهلة الشهر لتجديد الرخصة

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
وحدة مرور
وحدة مرور
أنهت وزارة الداخلية حالة الجدل حول ما تردد مؤخرا بإلغاء مهلة الشهر لتجديد الرخصة، إذ نفت الوزارة صحة ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء وزارة الداخلية مهلة الشهر لتجديد الرخصة، وفرض غرامة 40 جنيها على كل يوم تأخير من بعد ميعاد انتهاء الرخصة، وأكدت الوزارة أن الأمر عار من الصحة تماما، وأنه لم يطرأ أي تعديل على الغرامة المفروضة على تأخير تجديد الترخيص وقيمتها ثلث الضريبة المفروضة مطالبة الجميع تحري الدقة.
"يا جماعة المرور ألغى مهلة الشهر لتجديد الرخصة ونتيجة هذا، ناس كتير راحوا يجددوا قرب نهاية الشهر واكتشفوا وجود غرامة 40 جنيها على كل يوم تأخير من بعد ميعاد انتهاء الرخصة بتاعته". هكذا انتشر منشور تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عدة أيام سابقة لتحذير مالكي السيارات من فرض غرامات مالية على
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لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

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قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

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مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

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الداخلية تزف بشرى سارة لمالكي السيارات الكهربائية

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ضبط 142 قطعة سلاح و53 تاجر مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم

أعدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "التخليقية" والإيقاع بالهاربين من الأحكام القضائية وإحكام السيطرة الأمنية من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال في ضوء الخطة الأمنية الموضوعة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة.
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حملات مرورية وانضباطية على مدى الساعة تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء عصام الدين شادي، وفقا لإستراتيجية الوزارة وتوجيهات اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة بتكثيف الحملات المرورية والانضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والعمل على الحد من حوادث الطرق، والتأكد من التزام قائدي السيارات بقواعد وآداب المرور، وضبط المخالفين منهم؛ حيث شملت الحملات مختلف المحافظات، لا سيما الطرق السريعة والصحراوية.
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