80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

تحرير:علاء النجار ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

امتحانات التابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وأكد "عجلان"، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019 م، حيث يؤدى، صباح اليوم الإثنين، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية. وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على مراعاة توفير جو يسوده