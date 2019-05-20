رياضة

صحف المغرب تُحرج رئيس الزمالك وتتغنى بكودجو

يحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الزمالك - نهضة بركان
الزمالك - نهضة بركان
تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، التي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
وفيما يلي نرصد كيف تناولت الصحف المغربية هزيمة الزمالك من نهضة بركان؟ - المنتخب نهائي كأس الكونفدرالية: كودجو ينسف المخطط المصري في آخر دقيقة "نجا نهضة بركان من فخ التعادل السلبي وحقق فوزا صغيرا وقاتلا في الوقت بدل الضائع ضد ضيفه الزمالك المصري 1-0، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية". بركان
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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أرقام من هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى نادي الزمالك أول هزيمة له على الأراضي المغربية، منذ أن سقط قبل 3 سنوات أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، بهدف في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، التي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، ويمتلك الزمالك سجلًا حافلًا أمام الأندية المغربية، حيث خاض 18 مباراة، لم يخسر سوى 3 مرات، الأولى كانت أمام الجيش الملكي عام 1985، والثانية أمام الوداد المغربي عام 2016، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نهضة بركان.
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بعد الهزيمة.. ماذا قال نجوم الرياضة للاعبي الزمالك؟

هنأ رئيس نادي الزمالك، لاعبيه على مستواهم، رغم الهزيمة أمام مضيفهم نهضة بركان المغربي (1-0)، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، حيث وعد لاعبيه بمنحهم مكافأة، لأنهم "كانوا على قدر المسؤولية"، لكنه لن يمنحها للجهاز الفني، بقيادة السويسري كريستيان جروس "الذي فشل في التعامل مع المباراة خلال اللحظات الأخيرة، ولم يجر تغييرًا يضيع به الوقت" على حد قول رئيس الزمالك.
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جروس يشعل غضب المغاربة بالتقليل من الرجاء

أشعل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، غضب المغاربة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة نهضة بركان المغربي، علمًا بأن المباراة انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل من الضائع، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، (الأحد المقبل)، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية.
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جروس يعد جماهير ومجلس الزمالك بالتعويض في الإياب

أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن حزنه للهزيمة القاتلة (1-0)، أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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