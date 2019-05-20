صحف المغرب تُحرج رئيس الزمالك وتتغنى بكودجو

يحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الزمالك - نهضة بركان

تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، التي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

وفيما يلي نرصد كيف تناولت الصحف المغربية هزيمة الزمالك من نهضة بركان؟ - المنتخب نهائي كأس الكونفدرالية: كودجو ينسف المخطط المصري في آخر دقيقة "نجا نهضة بركان من فخ التعادل السلبي وحقق فوزا صغيرا وقاتلا في الوقت بدل الضائع ضد ضيفه الزمالك المصري 1-0، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية". بركان