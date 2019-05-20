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تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
كان الجهاز قد استقبل عددا كبيرا من الشكاوى من قيام بعض الشركات، ومنها شركات إبادة الحشرات، بتعمد إزعاج المواطنين وإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وباستخدام وسائل غير مشروعة، ما شكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأفعال
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
الدفع-الإلكترونى (4)

المالية: فرق دعم فني لمواجهة أعطال الدفع الإلكتروني

أكدت وزارة المالية متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية، على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة، والأهم التيسير على المواطنين. وأوضحت الوزارة أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشكلات مختلفة، قد تظهر في أثناء التطبيق؛ مثل المشكلات التقنية أو التكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.
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الانترنت (3)

«نت سينك» تضخ 160مليون جنيه بقطاع التكنولوجيا المصري

أعلن مستثمرون أمريكيون ضخ استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا في مصر تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، مؤكدين أن الوقت الحالي أفضل وقت للاستثمار في مصر. وأوضح المهندس تامر هدايت المدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" الأمريكية أن شركته متخصصة في تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات والصيانة وبرامج الأمن وتطبيقاته، بالإضافة الى برامج تدريبية على تقنية المعلومات للمتخصصين، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فروع في السعودية والإمارات والأردن، وسيتم التركيز على السوق المصري الذي يوجد به فرص واعدة للاستثمار.
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