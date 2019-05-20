تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

تنظيم الاتصالات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.

كان الجهاز قد استقبل عددا كبيرا من الشكاوى من قيام بعض الشركات، ومنها شركات إبادة الحشرات، بتعمد إزعاج المواطنين وإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وباستخدام وسائل غير مشروعة، ما شكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأفعال