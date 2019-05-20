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شقة فيصل (16).. غادة تبيع الهيروين وزوجها يراقبها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مسلسل شقة فيصل الحلقة 16
مسلسل شقة فيصل الحلقة 16
شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل «شقة فيصل» مواساة «سكر» تجسدها آيتن عامر لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بعد موت والدته، وافتعل «زغلول» يجسده محمود غريب، مشكلة مع زوجته بعد أن رأى «هبة» تجسدها منة عرفة لديها فى المنزل لتسمعه «هبة» وترحل في صمت، وفى اليوم التالي ذهبت «هبة» إلى «زغلول» وحاولت أن تخبره بأن «هانى» ابن «أيمن» يجسده وائل نور، صورهما ويساومها، لكنه رفض الوقوف معها، وتركها ورحل، لتجد ابن «أيمن» ينتظرها ثم يدخلها المحل لديه ويعتدى عليها، بينما نزلت «غادة» تجسدها ثراء جبيل لتوزيع تذاكر الهيروين كما أمرها زوجها «زغللة» يجسده أحمد فتحى.
بينما التقت «سعاد» تجسدها مي القاضي، مع «ميزو» وأخبرته بأنها رتبت له موعدا للقاء شاعر غنائي، وفى الوقت نفسه أخذت توزع «غادة» تذاكر الهيروين على شاطئ الإسكندرية لأصحاب السيارات الملاكي، ومن بعيد يراقبها زوجها ليطمئن على بضاعته. وأعطى «تمساح» يجسده مصطفى
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (15).. زغللة يشغل زوجته معه في بيع الهيروين

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل «شقة فيصل»، لقاء «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بـ«غادة» التى تجسدها ثراء جبيل، بعد أن ذهب ليعاتب شقيقه «زغللة» يجسده أحمد فتحى، على ما فعله وعدم إخباره بوفاة والدتهما، ثم ذهب إلى قبر والدته وأخذ يبكي ويشكو لها من حال الدنيا، فيما حضر «شرابي» يجسده ضياء الميرغني، مفاجأة لـ«سكر» تجسدها آيتن عامر، واتفق مع الجيران على الاحتفال بعيد ميلادها، في محاولة للتقرب منها. وفي أثناء هذه الحفلة دخل «ميزو» إلى المنزل، ورأى «شرابي» يقدم دبلة الخطوبة لـ«سكر»، لكنها «هزأته»، وسط صدمة الجميع، وطرده «ميزو» من الشقة.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» (12).. «ميزو» ينقذ «سكر» من يد الحرامي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، ذهاب «حكيم» يجسده أحمد حلاوة، إلى «أيمن» يجسده وائل نور، واقترح عليه أن يأتي ابنه ليعيش معه حتى ينتهى من امتحاناته، وسيهتم به هو وزوجته التى تجسدها بدرية طلبة، خاصة أنهما ليس لديهما أطفال، لكنه رفض، وطلب «أيمن» من جارته «سعاد» تجسدها مي القاضى، أن تذاكر لابنه قبل الامتحانات، واشترى «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، موبايل جديدا بدل الذي سرق منه، وأخبره أنه سيستقر معه فى القاهرة، وذهبت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى حماتها للاطمئنان عليها.
مسلسل-شقة-فيصل

شقة فيصل (11)| أحمد فتحى يعلم زوجته تعاطى الهيروين

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «شقة فيصل»، جلوس «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز مع صديقه «تمساح» يجسده مصطفى أبو سريع، والذى جاء من الإسكندرية إلى القاهرة ليقف معه فى عزاء والده «فيصل» يجسده صلاح عبد الله، حيث شكا له حظه، وكيف أصبح بمفرده بعد موت والده، وفي الوقت نفسه بدأت أعراض الإدمان تظهر على «غادة» تجسدها ثراء جبيل، زوجة «زغللة» يجسده أحمد فتحى، الذي قرر المتاجرة فى الهيروين، وطلب منها أن تقف إلى جواره وتعطيه نصيبها من ورث والدها؛ كي يصبح معلما كبيرا فى السوق.
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل الحلقة الأولى| ميزو مطرب فاشل وشربات راقصة

انطلق أمس عرض أولى حلقات مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، على قناة MBC مصر، الذي يعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، وتدور أحداثه حول عائلة «ميزو» -الذي يجسده كريم محمود عبد العزيز- يعيش فى الإسكندرية وينتمي إلى عائلة فقيرة، يحلم بأن يصبح مغنيا شعبيا مشهورا وله جمهور، وقدوته فى الغناء محمود الليثي وأحمد عدوية، ولكنه يعمل دليفري فى أحد المطاعم، ويعيش حياته ضنك على خلاف شقيقه «أشرف» -يجسده أحمد فتحي- الذي يعمل بلطجيا، ويكسب أموالا كثيرة، وفى الحلقة الأولى يستيقظ ميزو من حلمه بأنه أصبح مغنيا مشهورا، ليجد شقتهم غارقة فى مياه المجاري.
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