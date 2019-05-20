شقة فيصل (16).. غادة تبيع الهيروين وزوجها يراقبها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مسلسل شقة فيصل الحلقة 16

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل «شقة فيصل» مواساة «سكر» تجسدها آيتن عامر لـ«ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بعد موت والدته، وافتعل «زغلول» يجسده محمود غريب، مشكلة مع زوجته بعد أن رأى «هبة» تجسدها منة عرفة لديها فى المنزل لتسمعه «هبة» وترحل في صمت، وفى اليوم التالي ذهبت «هبة» إلى «زغلول» وحاولت أن تخبره بأن «هانى» ابن «أيمن» يجسده وائل نور، صورهما ويساومها، لكنه رفض الوقوف معها، وتركها ورحل، لتجد ابن «أيمن» ينتظرها ثم يدخلها المحل لديه ويعتدى عليها، بينما نزلت «غادة» تجسدها ثراء جبيل لتوزيع تذاكر الهيروين كما أمرها زوجها «زغللة» يجسده أحمد فتحى.

بينما التقت «سعاد» تجسدها مي القاضي، مع «ميزو» وأخبرته بأنها رتبت له موعدا للقاء شاعر غنائي، وفى الوقت نفسه أخذت توزع «غادة» تذاكر الهيروين على شاطئ الإسكندرية لأصحاب السيارات الملاكي، ومن بعيد يراقبها زوجها ليطمئن على بضاعته. وأعطى «تمساح» يجسده مصطفى