حكمان مصريان يشاركان في مونديال الشباب 2019

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري، وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وكان الحكم الدولي جهاد جريشة، واحدًا من الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018، والذي أُقيم على أرض روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما، والتي احتسب فيها ركلتي جزاء خلال فوز منتخب الأسود بنتيجة (6-1).
وتم تقسيم البطولة إلى ست مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال.
المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور.
المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج.
المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الخامسة:
وتم تقسيم البطولة إلى ست مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال.
المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور.
المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج.
المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الخامسة: بنما، مالي، فرنسا، السعودية.
المجموعة السادسة: البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا.
وكان سامي فاروق، المخطط البدني لحكام مصر باتحاد الكرة، قاد اختبارات اللياقة البدنية للثنائي الدولي جهاد جريشة ومحمود أبوالرجال، قبل السفر إلى بطولة كأس العالم للشباب المقبلة، وأقيم الاختبار بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بملعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور محمود رشدي مدرب اللياقة البدنية لحكام الجيزة.