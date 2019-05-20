رياضة

حكمان مصريان يشاركان في مونديال الشباب 2019

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري، وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وكان الحكم الدولي جهاد جريشة، واحدًا من الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018، والذي أُقيم على أرض روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما، والتي احتسب فيها ركلتي جزاء خلال فوز منتخب الأسود بنتيجة (6-1).
وتم تقسيم البطولة إلى ست مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال. المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور. المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج. المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. المجموعة الخامسة:
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

علي ماهر لا يعرف طعم الفوز على الأهلي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي أمام نظيره إنبي بقيادة علي ماهر، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، والتي سيقودها تحكيميا وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل، وسيعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، بينما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وسيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
الأهلى وسموحة (15)

اتحاد الكرة يعلن عن حكم الأهلي وسموحة

أعلنت لجنة الحكام، باتحاد الكرة تعيين الحكم أمين عمر، لإدارة لقاء النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، المقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وكان يدرب الأمواج الزرقاء حينها طارق يحيى.
محمد-عادل

محمد عادل حكمًا لموقعة بتروجت وطلائع الجيش في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد عادل لإدارة لقاء نادي بتروجت ونظيره طلائع الجيش، المقام على استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث سجل ثلاثية الفريق البترولي (محمد فييرا- محمود صلاح عبد الناصر- محمد سالم)، بينما سجل ثلاثية الطلائع (تالا نداييه- أحمد جعفر- مصطفى محمد).
جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
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