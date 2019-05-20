حكمان مصريان يشاركان في مونديال الشباب 2019

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

جهاد جريشة

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري، وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وكان الحكم الدولي جهاد جريشة، واحدًا من الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018، والذي أُقيم على أرض روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما، والتي احتسب فيها ركلتي جزاء خلال فوز منتخب الأسود بنتيجة (6-1).

وتم تقسيم البطولة إلى ست مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال. المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور. المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج. المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. المجموعة الخامسة: