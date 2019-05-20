8 ملايين جنيه زيادة في أجور «قطاع الأعمال» بالموازنة الجديدة

تحرير:أحمد جاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، وأوضحت أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليون و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.

وتساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن سر تضاعف مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، ورردت عليه رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، موضحة أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة.وأضافت رشا،