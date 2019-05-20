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8 ملايين جنيه زيادة في أجور «قطاع الأعمال» بالموازنة الجديدة

تحرير:أحمد جاد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، وأوضحت أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليون و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
وتساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن سر تضاعف مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، ورردت عليه رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، موضحة أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة.وأضافت رشا،
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (8)

موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور

افتتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، مع مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، إنه دفع مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه "ماركبش"، الأمر الذي أثار ضحك النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة، حيث جاء حديثه تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبد النظير، الذي قال: "تلاحظ إن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها"، وبعدها بدأ الحديث عن تفاصيل الميزانية الخاصة بالوزارة ومخصصاتها.
مجلس-النواب

البترول: هدفنا دعم احتياطي الثروة المعدنية

قال الدكتور سيد أبو لبن مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن دور هيئة الثروة المعدنية منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر، وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية، واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية للعام المقبل تتمثل في دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية.
مجلس-النواب

خطة البرلمان: من حق الشعب معرفة كيف تصرف الحكومة أمواله

قال النائب حسين عيسى، رئيس "الخطة والموازنة" بالبرلمان، إن اللجنة تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسى فى إنشائها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل البرلمانات بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة"، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة البترول عن العام المالى 2019-2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
زيارة-وزيرة-الصحة-لمستشفي-بورفؤاد-العام-في-بورسعيد (2)

وزيرة الصحة: الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر تواجه مشكلات عديدة، قائلة: "بنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل، لأنها مستشفيات لا نبنيها بل بنشغلها بعقد صيانة وتدريب"، جاء ذلك ردا على حديث النائب مصطفى سالم، الذي اشتكي من تدني رعاية الوزارة لأحد مرضى القلب الذى حصل على قرار علاج على نفقة الدولة وتم تحويله من مستشفى إلى أخرى، لتقول الوزيرة معقبة على حديث النائب البرلمانى: "هذه حالة فردية".
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